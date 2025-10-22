FAME 28: ARMAGEDON. Pilne ogłoszenie. Marcin Wrzosek wraca, absolutny hit, szalona formuła! "To sprawa osobista"

Na gali FAME MMA 28: ARMAGEDON dojdzie do walki Marcina Wrzoska z Pawłem Tyburskim w nietypowej formule.

Zawodnicy usiądą naprzeciwko siebie i będą używać tylko rąk, co jest spowodowane kontuzją Wrzoska.

Konflikt między Wrzoskiem a Tyburskim narodził się po ich pierwszej walce na FAME 24, gdzie Wrzosek wygrał, a Piotr Tyburski (brat Pawła) spowodował kontuzję u Wrzoska.

Gala FAME MMA 28: ARMAGEDON odbędzie się 22 listopada w Warszawie.

FAME 28: ARMAGEDON. Marcin Wrzosek vs. Paweł Tyburski

Jeśli myślicie, że we frikach widzieliście już wszystko, to jesteście w błędzie. Już 22 listopada na kolejnej gali FAME MMA - FAME 28: ARMAGEDON - dojdzie do niezwykłego pojedynku Marcina Wrzoska z Pawłem Tyburskim. - Po długich rozmowach powstała wyjątkowa formuła, Panowie mają sobie sporo do wyjaśnienia. Krew się poleje, emocje sięgną zenitu, a nienawiść wybuchnie z obu stron. Zawodnicy usiądą naprzeciw siebie i użyją tylko rąk! - czytamy w komunikacie władz federacji. Dlaczego taka formuła? Wszystko z powodu kontuzji Marcina Wrzoska, której doznał przez... Piotra Tyburskiego, brata Pawła.

Szukaliśmy rozwiązania, aby umożliwić Marcinowi stoczenie pojedynku z Pawłem - na czym bardzo mu zależało. Po długich rozmowach z Zombiakiem i Tyborim wypracowaliśmy formułę, która da im równe szanse!

- zdradzili nam przedstawiciele FAME MMA.

Marcin Wrzosek vs. Paweł Tyburski. Szalona formuła na kolejnej gali Fame MMA

Przypomnijmy, że konflikt pomiędzy Marcinem Wrzoskiem a Pawłem Tyburskim zaczął się po ich pierwszej walce. Doszło do niej na gali FAME 24: Underground. "Polish zombie" pokonał w oktagonie "Tyboriego". Po starciu w klatce pojawił się Piotr Tyburski, który nieumyślnie przyczynił się do spowodowania kontuzji u byłego zawodnika KSW. Potem bliźniaki i Marcin Wrzosek wielokrotnie wymieniali słowne "uprzejmości". Kontuzja "Zombiaka" nie pozwalała mu na to, by panowie zmierzyli się w walce na pięści. FAME MMA jednak wykombinowała taką formułę, w której starcie jest możliwe.

Usiądą naprzeciw siebie, a w ruch wejdą pięści Więcej szczegółów poznacie wkrótce. Po raz pierwszy w Polsce, po raz pierwszy w FAME. To będzie niezapomniane widowisko (...) To dalszy ciąg konfliktu, który narósł po gali FAME 24: UNDERGROUND. Między nimi padło wiele, personalnych słów. Czas to rozstrzygnąć!

- podkreślają władze FAME MMA.

W galerii prezentujemy zdjęcia Marcina Wrzoska z różnych walk

POLISH ZOMBIE vs TYBORI na FAME 28: ARMAGEDON już 22 listopada! 🌪️Po długich rozmowach powstała wyjątkowa formuła, Panowie mają sobie sporo do wyjaśnienia. Krew się poleje, emocje sięgną zenitu, a nienawiść wybuchnie z obu stron. Zawodnicy usiądą naprzeciw siebie i użyją tylko… pic.twitter.com/QEhI0ztpOC— FAME MMA (@famemmatv) October 22, 2025