Legenda zachwycona Polakiem. Jego głos zna każdy! Aż wyrwało go z krzesła

Iwo Baraniewski zostanie nową gwiazdą UFC z Polski? W debiucie pokonał Ibo Aslana w niecałe 90 sekund

Nad walką Polaka z Turkiem rozpływał się cały świat sportów walki

Legendarny Bruce Buffer nie ukrywał swojego zachwytu startem Polaka. Co o nim napisał?

Spektakularny debiut Iwo Baraniewskiego w UFC

Iwo Baraniewski w spektakularnym stylu zadebiutował w organizacji UFC. Podczas sobotniej gali UFC 323 Polak znokautował w pierwszej rundzie Turka Ibo Aslana. Za swoją postawę 27-latek został wyróżniony przez organizatorów dodatkową premią w wysokości 50 tysięcy dolarów za "występ wieczoru".

Pojedynek od początku toczył się w bardzo szybkim tempie. Obaj zawodnicy zdecydowali się na otwartą wymianę ciosów, w trakcie której debiutujący w amerykańskiej organizacji Baraniewski znalazł się w opałach. Polak zdołał jednak przetrwać napór rywala i odpowiedział precyzyjnym prawym sierpowym, kończąc walkę przed upływem 90. sekundy.

Dopiero Iwo Baraniewski spektakularnie znokautował rywala na UFC, a teraz takie wieści! To się obłowił

Władze UFC doceniły styl zwycięstwa, przyznając Baraniewskiemu bonus finansowy. Dla niepokonanego Polaka był to pierwszy występ w największej lidze MMA na świecie. Kontrakt wywalczył wcześniej poprzez udział w programie Dana White's Contender Series, gdzie również przez nokaut pokonał Mohameda Aly'ego.

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Następne pytanie

Legendarny Bruce Buffer zachwycony Iwo Baraniewskim

Zachwytów nie ukrywały gwiazdy UFC, a także jedna z legend organizacji – słynny Bruce Buffer. Konferansjer największej organizacji MMA na świecie opublikował wideo spod klatki i nie szczędził komplementów dla obu zawodników.

- Walka Iwo Baraniewski vs. Ibo Aslan wyrwała mnie z krzesła. Absolutna wojna – napisał na swoim Facebooku.

UFC 323: Jan Błachowicz zremisował z Bogdanem Guskovem

W Las Vegas zaprezentował się także inny reprezentant Polski, były mistrz wagi półciężkiej Jan Błachowicz. Jego starcie z reprezentantem Uzbekistanu Bogdanem Guskovem zakończyło się remisowym werdyktem sędziów. Pojedynek był niezwykle wyrównany i emocjonujący – w trakcie walki obaj zawodnicy lądowali na deskach.