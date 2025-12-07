Dopiero Iwo Baraniewski spektakularnie znokautował rywala na UFC, a teraz takie wieści! To się obłowił

Polski zawodnik Iwo Baraniewski zadebiutował w UFC, tocząc spektakularną walkę z Ibo Aslanem.

Mimo początkowych trudności, Baraniewski znokautował rywala i otrzymał prestiżową nagrodę.

Odkryj, jak "młody wilk" z Polski podbił serca fanów i czym zasłużył na dodatkowe 50 tysięcy dolarów!

Iwo Baraniewski i Jan Błachowicz na UFC 323

Dla polskich fanów MMA był to szczególny wieczór. W oktagonie UFC 323 zameldowało się bowiem dwóch Polaków - legendarny Jan Błachowicz i niepokonany "młody wilk" - Iwo Baraniewski. Pierwszy stoczył emocjonującą walkę na pełnym dystansie z Uzbekiem Bogdanem Guskowem. Zarówno "Książę Cieszyna", jak i jego rywal leżeli na deskach. Pojedynek był bardzo wyrównany, dlatego nie powinno być zaskoczeniem to, że sędziwie orzekli remis. Zupełnie inaczej wyglądała walka Iwa Baraniewskiego. 27-latek już na początku starcia poszedł na wymianę ciosów z Turkiem Ibo Aslanem. Nie wyglądało to dobrze - Polaka znalazł się w niezłych tarapatach. Przetrwał jednak napór rywala i.. go znokautował w spektakularny sposób, po uderzeniu ciosem prawym sierpowym. Okazało się, że dla Iwa Baraniewskiego to nie koniec dobrych wiadomości.

Iwo Baraniewski nagrodzony za występ wieczoru w UFC

Polski wojownik został doceniony przez UFC. A za tym idą konkretne pieniądze! Iwo Baraniewski nieźle się obłowił, ale całkowicie zasłużenie. Polak otrzymał nagrodę w wysokości 50 tys. dolarów za występ wieczoru.

Iwo Baraniewski zanotował jeden z najbardziej szalonych nokautów gali UFC 323, zatrzymując Ibo Aslana przez nokaut w pierwszej rundzie, przed upływem 90. sekundy. Obaj nie tracili czasu i od początku wymieniali potężne ciosy w totalnej wymianie, w której zostali naruszeni, zanim Baraniewski ostatecznie trafił prawym, kończąc walkę. Zakończenie w stylu 'mrugnij, a przegapisz

- tak podsumowano występ Iwa Baraniewskiego. Dla Polaka był to debiut w UFC. Angaż w federacji zapewnił sobie po tym, gdy w specjalnym programie szefa organizacji Dana White's Contender Series znokautował Mohameda Aly'ego. Jak widać, nokauty to jego specjalność.

Galeria: Ring girls na KSW 112