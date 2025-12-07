Kapitalny debiut Polaka w UFC! Iwo Baraniewski nokautuje, Jan Błachowicz remisuje

Wydarzenie UFC 323 przyniosło polskim fanom MMA mieszane emocje, z debiutem i powrotem weterana.

Iwo Baraniewski zaliczył spektakularny debiut, nokautując rywala w pierwszej rundzie, natomiast Jan Błachowicz zremisował w zaciętym pojedynku.

Dla Baraniewskiego było to 7. zwycięstwo w karierze

UFC 323. Jan Błachowicz remisuje, Iwo Baraniewski wygrywa przez nokaut

Cóż to był za wieczór w Las Vegas! Podczas gali UFC 323 w klatce swoje boje toczyli Polacy. Legendarny już weteran organizacji Jan Błachowicz zmierzył się z Uzbkiem Bogdanem Guskovem. Po wyrównanej pierwszej rundzie, w drugiej Polak znalazł się na deskach. W trzeciej z kolei na macie znalazł się rywal. Sędziowie mieli twardy orzech do zgryzienia, ostatecznie przyznali remis. Na decyzję czekać nie musiał Iwo Baraniewski, który po prostu znokautował pochodzącego z Turcji Ibo Aslana. Zawodnicy poszli na wymianę ciosów. W opałach znalazł się debiutujący w UFC Polak. Przetrwał jednak nawałnicę ciosów i skontrował Turka, a ten wylądował na deskach. Zdołał jeszcze wstać, a nawet mocno zaatakować, ale "napoczętego" rywala Iwo Baraniewski trafił prawym sierpowym. Potem nastąpiła seria uderzeń, a sędzia widząc, że to może źle skończyć się dla Aslana, zdecydował się przerwać walkę.

IWO BARANIEWSKI 🤯CO TU SIĘ WYDARZYŁO, ABSOLUTNA WOJNA, Z PIEKŁA DO NIEBA 🔥 #UFC323 pic.twitter.com/Tgqj2HRbhr— Czas na MMA (@CzasNaMMA) December 6, 2025

Iwo Baraniewski i Jan Błachowicz kariera w MMA

Pojedynek Iwo Baraniewskiego trwał niecałe 90 sekund. Na polskiego fightera jest to siódme zwycięstwo w zawodowej karierze. Do UFC dostał się dzieki udziałowi w specjalnym programie szefa organizacji Dana White's Contender Series, w którym spektakularnie znokautował Mohameda Aly'ego. Wcześniej 27-letni Iwo Baraniewski walczył w polskiej organizacji Babilon MMA, gdzie nie poznał smaku porażki.

Z kolei Jan Błachowicz to weteran UFC. W najlepszej federacji MMA na świecie walczy od 2014 roku. Przez ponad rok był mistrzem wagi półciężkiej. Wcześniej 42-letni obecnie Polak walczył w KSW. Łącznie w zawodowej karierze stoczył 42 pojedynki, a czego wygrał 29, w tym 9 przez nokaut i 9 przez poddanie.