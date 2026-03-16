Po walce na KSW jej życie było zagrożone. Ewelinie Woźniak ściągnięto płyn z opłucnej

Ewelina Woźniak poważnie ucierpiała w walce na sobotniej gali XTB KSW 116 w Gorzowie Wielkopolskim.

Już na początku doznała urazu mostka, a mimo to walczyła dalej i po wszystkim trafiła do szpitala.

Pierwsze wieści były dramatyczne, zagrożone było jej życie, ale najgorsze jest już za nią.

Zawodniczka poinformowała fanów o swoim stanie zdrowia w mediach społecznościowych.

Nie tak Ewelina Woźniak wyobrażała sobie kolejną walkę w KSW. 14 marca w Gorzowie Wielkopolskim przywitała w klatce debiutującą w polskiej federacji Evę Dourthe. Polka była nieznaczną faworytką, ale jej plan na walkę posypał się już na samym początku. Po rzucie przeciwniczki doznała urazu mostka, który spowodował krwiak w śródpiersiu z przebiciem do opłucnej. Mimo to, przez resztę pierwszej rundy i w trakcie drugiej próbowała jeszcze walczyć pomimo ogromnego bólu i problemów z oddechem!

Bezradna Polka ostatecznie przegrała przez poddanie w drugiej rundzie, do której w ogóle nie powinna wychodzić. Charakter nie pozwolił jej jednak odpuścić, a wszystko skończyło się w szpitalu. Głosy z jej otoczenia mówiły o zagrożeniu życia, ale szczęśliwie dzień po gali Woźniak przekazała lepsze wieści.

"Niestety tym razem zdrowie powiedziało 'stop'. Najbliższe dni spędzę w szpitalu. Droga wojownika nie zawsze jest łatwa, ale jest prawdziwa. Gratulacje dla mojej przeciwniczki" - napisała w mediach społecznościowych i dziękowała wszystkim za liczne wyrazy wsparcia. A w poniedziałek jeszcze bardziej szczegółowo opisała swój stan.

"To płyn ściągnięty dziś rano z mojej opłucnej. Pozostał jeszcze krwiak. Jeśli na tym się zakończy i nie będzie się powiększał to kilka dobrych tygodni [rekonwalescencji]. Gorzej jeśli znów zacznie rosnąć..." - poinformowała Woźniak w odpowiedzi na jedno z pytań na Instagramie, pokazując zdjęcie z dużym workiem krwi.

Zawodniczce KSW życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i formy!