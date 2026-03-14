Drastyczny koniec walki na KSW! Polak wrzeszczał i wił się z bólu. Ała

14 marca w Gorzowie Wielkopolskim odbywa się gala XTB KSW 116.

W walce Wojciech Kawa - Oleksandr Moisa polski zawodnik doznał fatalnej kontuzji.

Dowiedz się więcej i zobacz przykre zajście w dalszej części tekstu.

KSW 116: Paskudna kontuzja Wojciecha Kawy

Nie tak miała rozpocząć się karta główna gali XTB KSW 116 w Gorzowie Wielkopolskim. Po dwóch pojedynkach z karty wstępnej i oficjalnym otwarciu, do klatki weszli Wojciech Kawa oraz Oleksandr Moisa. Dla Polaka była to czternasta walka w karierze, a dla Sashy siódma. Starcie wagi lekkiej zapowiadało się naprawdę interesująco, a od pierwszego gongu obaj zawodnicy ruszyli do ataku. Niestety, w połowie pierwszej rundy doszło do nagłego fatalnego zakończenia.

W klinczu pod siatką ręka Polaka pod naporem rywala wygięła się w nienaturalny sposób i było po wszystkim... Kawa padł na matę i wrzeszczał z bólu, a czujna sędzia Paulina Bońkowska natychmiast przerwała walkę. Polskiemu zawodnikowi udzielono pomocy medycznej, nie stanął oczywiście do werdyktu, który był formalnością. Ze względu na niezdolność do dalszej walki, zwycięstwo przez TKO przyznano Moisie.

"Myśleliśmy, że zwichnięcie stawu łokciowego, tymczasem Wojtek Kawa doznał złamania ręki w walce na KSW 116" - przekazali przedstawiciele redakcji InTheCage.pl na portalu X. Fatalnie wyglądające zajście możesz obejrzeć poniżej.

Nasty arm injury stops the fight. TKO win for 🇵🇱🇺🇦 Sasha Moisa! 🔥XTB #KSW116 | 🇵🇱 @CANALPLUS_SPORT | 🌍 KSWTV pic.twitter.com/FMmwiYE1Rw— KSW (@KSW_MMA) March 14, 2026

Kontuzjowanemu Polakowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i klatki KSW! "Show must go on" i gala w Gorzowie Wielkopolskim trwała dalej. Przypomnijmy, że w walce wieczoru Adrian Bartosiński i Madars Fleminas zmierzą się o pas wagi półśredniej.