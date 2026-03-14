KSW 116: Wyniki na żywo. Bartosiński - Fleminas. Kto wygrał na gali 14.03.2026?

KSW 116 - wyniki na żywo:
Walka wieczoru
- 77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński #C vs. Madars Fleminas #6 - o pas kategorii półśredniej
Karta główna
- 93 kg/205 lb: Damian Piwowarczyk #2 vs. Sergiusz Zając #4 - wygrał przez TKO w 2. rundzie
- 83,9 kg/185 lb: Tomasz Romanowski #5 vs. Bartosz Kurek - wygrał jednogłośną decyzją sędziów
- 93 kg/206 lb: Bartosz Leśko #3 vs. Bartosz Szewczyk #6 - wygrał jednogłośną decyzją sędziów
- 52,2 kg/115 lb: Ewelina Woźniak vs. Eva Dourthe - wygrała przez poddanie w 2. rundzie
- 70,3 kg/155 lb: Kacper Formela #10 vs. Krzysztof Mendlewski - wygrał jednogłośną decyzją sędziów
- 70,3 kg/155 lb: Wojciech Kawa vs. Oleksandr Moisa - wygrał przez TKO (kontuzja rywala) w 1. rundzie
Karta wstępna
- 83,9 kg/185 lb: Damian Mieczkowski vs. Maksymilian Kowalski - wygrał przez TKO w 3. rundzie
- 61,2 kg/135 lb: Andrzej Karkula vs. Dominik Mazur (-1 pkt) - wygrał przez poddanie w 1. rundzie
XTB KSW 116
Czas na fight of the night!
22:53
Przed dzisiejszą walką wieczoru konfrontacja twarzą w twarz bohaterów głównej walki majowej gali XTB KSW 118 - Piotr Kuberski i Michał Michalski.
Piwowarczyk vs Zając
Kolejna rzeźnia w klatce! Niesamowita walka zakończona przez Piwowarczyka gradem ciosów w 2. rundzie!
Romanowski vs Kurek
Ale bitka! 15 minut walki cios za cios! Sędziowie jednogłośnie punktowali 30-27 dla Bartosza Kurka.
Leśko vs Szewczyk
Krwawe starcie na pełnym dystansie pod dyktando Bartosza Leśki, który wygrał niesamowicie jednogłośną decyzją: 2x 30-26 i 30-25.
21:10
Do końca 4 główne walki dzisiejszej gali.
Woźniak vs Dourthe
Prawdziwa demolka na Polce. Bardziej niż walka, była to próba przetrwania. Ostatecznie Francuzka wygrała przez poddanie w 2. rundzie.
Formela vs Mendlewski
Pierwsza dziś walka na pełnym dystansie. Kacper Formela wygrał jednogłośną decyzją sędziów - 3x 30-27.
Kawa vs Moisa
Fatalny koniec walki w 1. rundzie. Kawa doznał poważnej kontuzji ręki.
19:52
Czas na oficjalne otwarcie gali i kartę główną.
Mieczkowski vs Kowalski
Koniec długiej, wielokrotnie przerywanej faulami, walki! Mieczkowski rozbił rywala w ostatniej, 3. rundzie.
Karkula vs Mazur
Koniec już w 1. rundzie! Karkula wygrał przez poddanie.
19:01
I punktualnie o godzinie 19 ruszamy z pierwszą walką! Andrzej Karkula vs. Dominik Mazur.
Gala XTB KSW 116 rozpocznie się o godzinie 19:00.
KSW 116 rozpocznie się od walki w najniższej kategorii koguciej. Dominik Mazur przekroczył limit wagowy o 1,2 kg i został ukarany odjęciem 40 procent wypłaty oraz zostanie mu odjęty 1 punkt na kartach punktowych na początku pierwszej rundy walki. Czy Andrzej Karkula wykorzysta tę przewagę? Po nich do klatki wejdą Damian Mieczkowski i Maksymilian Kowalski, a następnie będzie miało miejsce oficjalne rozpoczęcie gali i przejdziemy do karty głównej. W niej zaprezentują się m.in. plasowani w rankingu KSW Kacper Formela, Bartosz Leśko, Tomasz Romanowski i Damian Piwowarczyk, a także Ewelina Woźniak, która będzie bohaterką jedynej walki kobiet na dzisiejszej gali.
KSW 116 na żywo. Wyniki gali w Gorzowie Wielkopolskim
Wisienką na torcie XTB KSW 116 jest jednak walka wieczoru o pas wagi półśredniej. Adrian Bartosiński przystąpi do obrony tytułu, a jego rywalem będzie "Łotewski Ekspres" Madars Fleminas. To szósty zawodnik w rankingu tej kategorii wagowej, więc na papierze zdecydowanym faworytem jest Polak. Czy "Bartos" potwierdzi to w klatce? Początek gali w Gorzowie Wielkopolskim o godzinie 19:00!