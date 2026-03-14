KSW 116: Wyniki na żywo. Bartosiński - Fleminas. Kto wygrał na gali 14.03.2026?

KSW 116 - wyniki na żywo:

Walka wieczoru

77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński #C vs. Madars Fleminas #6 - o pas kategorii półśredniej

Karta główna

93 kg/205 lb: Damian Piwowarczyk #2 vs. Sergiusz Zając #4 - wygrał przez TKO w 2. rundzie

83,9 kg/185 lb: Tomasz Romanowski #5 vs. Bartosz Kurek - wygrał jednogłośną decyzją sędziów

93 kg/206 lb: Bartosz Leśko #3 vs. Bartosz Szewczyk #6 - wygrał jednogłośną decyzją sędziów

52,2 kg/115 lb: Ewelina Woźniak vs. Eva Dourthe - wygrała przez poddanie w 2. rundzie

70,3 kg/155 lb: Kacper Formela #10 vs. Krzysztof Mendlewski - wygrał jednogłośną decyzją sędziów

70,3 kg/155 lb: Wojciech Kawa vs. Oleksandr Moisa - wygrał przez TKO (kontuzja rywala) w 1. rundzie

Karta wstępna

83,9 kg/185 lb: Damian Mieczkowski vs. Maksymilian Kowalski - wygrał przez TKO w 3. rundzie

61,2 kg/135 lb: Andrzej Karkula vs. Dominik Mazur (-1 pkt) - wygrał przez poddanie w 1. rundzie

Na żywo XTB KSW 116 Czas na fight of the night! 22:53 Przed dzisiejszą walką wieczoru konfrontacja twarzą w twarz bohaterów głównej walki majowej gali XTB KSW 118 - Piotr Kuberski i Michał Michalski. Piwowarczyk vs Zając Kolejna rzeźnia w klatce! Niesamowita walka zakończona przez Piwowarczyka gradem ciosów w 2. rundzie! Romanowski vs Kurek Ale bitka! 15 minut walki cios za cios! Sędziowie jednogłośnie punktowali 30-27 dla Bartosza Kurka. Leśko vs Szewczyk Krwawe starcie na pełnym dystansie pod dyktando Bartosza Leśki, który wygrał niesamowicie jednogłośną decyzją: 2x 30-26 i 30-25. 21:10 Do końca 4 główne walki dzisiejszej gali. Woźniak vs Dourthe Prawdziwa demolka na Polce. Bardziej niż walka, była to próba przetrwania. Ostatecznie Francuzka wygrała przez poddanie w 2. rundzie. Formela vs Mendlewski Pierwsza dziś walka na pełnym dystansie. Kacper Formela wygrał jednogłośną decyzją sędziów - 3x 30-27. Kawa vs Moisa Fatalny koniec walki w 1. rundzie. Kawa doznał poważnej kontuzji ręki. 19:52 Czas na oficjalne otwarcie gali i kartę główną. Mieczkowski vs Kowalski Koniec długiej, wielokrotnie przerywanej faulami, walki! Mieczkowski rozbił rywala w ostatniej, 3. rundzie. Karkula vs Mazur Koniec już w 1. rundzie! Karkula wygrał przez poddanie. 19:01 I punktualnie o godzinie 19 ruszamy z pierwszą walką! Andrzej Karkula vs. Dominik Mazur. Gala XTB KSW 116 rozpocznie się o godzinie 19:00.

KSW 116 rozpocznie się od walki w najniższej kategorii koguciej. Dominik Mazur przekroczył limit wagowy o 1,2 kg i został ukarany odjęciem 40 procent wypłaty oraz zostanie mu odjęty 1 punkt na kartach punktowych na początku pierwszej rundy walki. Czy Andrzej Karkula wykorzysta tę przewagę? Po nich do klatki wejdą Damian Mieczkowski i Maksymilian Kowalski, a następnie będzie miało miejsce oficjalne rozpoczęcie gali i przejdziemy do karty głównej. W niej zaprezentują się m.in. plasowani w rankingu KSW Kacper Formela, Bartosz Leśko, Tomasz Romanowski i Damian Piwowarczyk, a także Ewelina Woźniak, która będzie bohaterką jedynej walki kobiet na dzisiejszej gali.

Wisienką na torcie XTB KSW 116 jest jednak walka wieczoru o pas wagi półśredniej. Adrian Bartosiński przystąpi do obrony tytułu, a jego rywalem będzie "Łotewski Ekspres" Madars Fleminas. To szósty zawodnik w rankingu tej kategorii wagowej, więc na papierze zdecydowanym faworytem jest Polak. Czy "Bartos" potwierdzi to w klatce? Początek gali w Gorzowie Wielkopolskim o godzinie 19:00!