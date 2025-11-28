Artur Szpilka z mocnymi słowami o Janie Błachowiczu. To dzieje się zawsze, gdy trenują razem

Jan Błachowicz szykuje się do kolejnego pojedynku w organizacji UFC

Już w Mikołajki „Cieszyński Książę” zmierzy się z Bogdanem Guskowem

Artur Szpilka w rozmowie z „Super Expressem” przyznał, że po treningach z nim Błachowicz nokautuje rywali

Jan Błachowicz na zwycięstwo w UFC czeka już ponad trzy lata. Ostatni pojedynek wygrał w maju 2022 r., pokonując przed czasem Aleksandara Rakicia. Potem w starciu o wakujący pas mistrza wagi półciężkiej zremisował z Magomiedem Ankalajewem oraz przegrał na punkty z Aleksem Pereirą i Carlosem Ulbergiem.

- Czuję, że Bogdan będzie mi leżał stylistycznie, że to będzie bardzo dobra walka dla mnie i dla kibiców - przyznał Błachowicz w "Kanale Sportowym". - Patrząc na jego gabaryty i na to jak się porusza w klatce, to zaliczam go do tego typu rywali, z którymi zawsze lubiłem się bić. Bez względu na to, czy to będzie parter, zapasy czy stójka, to powinien mi pasować. Postaram się to wykorzystać – zaznaczył.

Wcześniej w klatce zaprezentuje się Baraniewski, dla którego będzie to debiut w UFC. 27-latek wywalczył kontrakt z federacją w połowie września, wygrywając na gali Dana White’s Contender Series w zaledwie 20 sekund z Mahamedem Alym. W Las Vegas Polak zmierzy się z Turkiem Ibo Aslanem.

Dobrą wróżbą przed pojedynkiem Błachowicza może być fakt, że jednym z jego sparingpartnerów był Artur Szpilka.

- Powiem ci taką ciekawostkę, że zawsze jak sparuję z Jankiem to on potem nokautuje rywali, a jak mnie nie ma na sparingach, to Janek przegrywa - zdradził nam "Szpila". - Na szczęście teraz sparowałem, co prawda z innej pozycji, bo ten Guskow rzuca sierpami, ale najważniejsze, że byłem obecny w trakcie przygotowań. O wynik walki można być więc spokojnym - dodał ze śmiechem.

Czekamy na walki Biało-czerwonych, ale w głównych rolach wystąpią inni zawodnicy. Mistrz wagi koguciej Merab Dwaliszwili zmierzy się z Petrem Yanem, a czempion wagi muszej Alexandre Pantoja skrzyżuje rękawice z Joshuą Vanem.