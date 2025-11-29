Skandaliczny finał walki „Daro Lwa”! Dostał kopnięcie w parterze? Wrzaski w klatce

Dariusz Kaźmierczuk przegrał kolejną walkę w MMA na gali MMA ATTACK 6 w Będzinie

„Daro Lew” przegrał z Sonikiem Valerianovem przez werbalne poddanie w pierwszej rundzie

Wszystko po nielegalnym kopnięciu, które... najprawdopodobniej nie trafiło go nawet w twarz

MMA ATTACK 6: Daro Lew przegrywa przez rezygnację z walki

Nie tak miał potoczyć się pojedynek Dariusza „Daro Lwa” Kaźmierczuka z Sonikiem Valerianovem. Freak-fighter znany z występów m.in. w FAME MMA zadebiutował w MMA ATTACK w... zaskakującym stylu. „Daro Lew” przegrywał już swoje pojedynki w różny kuriozalny sposób. Tym razem przeszedł jednak sam siebie. W pewnym momencie sędzia Piotr Michalak zdecydował się na rozdzielenie rywali w parterze.

Sonic Valerianov próbował zaatakować rywala, co skończyło się awanturą. Kaźmierczuk krzyczał na swojego przeciwnika wulgarnymi słowami. „Daro Lew” wstając niemal otrzymał kopnięcie z parteru od Valerianova i z bólu padł na matę.

Jak jednak pokazały powtórki, najprawdopodobniej kopnięcie nie sięgnęło jego głowy, a już z pewnością nie spowodowało tak dużych obrażeń. Lekarz stwierdził, że Kaźmierczuk może kontynuować pojedynek, ale ten... odmówił! Zwycięstwo przez techniczny nokaut po rezygnacji z walki przyznano Valerianovi.

- Nie, to nawet nie doszło – mówił jeden z komentatorów gali. - Nie – dodał Marcin Najman, który także komentował to wydarzenie.

MMA ATTACK 6: Wyniki gali

Mateusz Gola zremisował z Adrianem Błeszyńskim większościową decyzją sędziów

Adrian Dudek pokonał Adama Lazara przez poddanie w pierwszej rundzie

Artur Sowiński vs Patryk Chrobak – no contest

Jakub Sosiński pokonał Marcina Szołtysika przez nokaut w drugiej rundzie

Sonic Valerianov pokonał Dariusza Każmierczuka przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie

Patryk Likus pokonał Łukasza Kłosa przez jednogłośną decyzję sędziów

Valerio Balestri pokonał Granta Wayne’a przez nokaut w pierwszej rundzie

Kamil Młodziński pokonał Radosława Chojnowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów

Michał Gaś pokonał Michała Skowronka przez jednogłośną decyzję sędziów