Oficjalnie: Jan Błachowicz wróci do klatki w grudniu na wielkiej gali UFC w Las Vegas! Polak poznał rywala i datę

Błachowicz ostatni pojedynek w UFC wygrał w maju 2022 r., pokonując przed czasem Aleksandara Rakicia. Potem w walce o wakujący pas mistrza wagi półciężkiej zremisował z Magomiedem Ankalajewem oraz przegrał na punkty z Aleksem Pereirą i Carlosem Ulbergiem. W rankingu swojej kategorii wciąż jest jednak klasyfikowany na wysokim 4. miejscu i jeśli w Las Vegas rozprawi się z Guskowem, to być może doczeka się kolejnej dużej batalii w najlepszej i najbardziej prestiżowej federacji MMA na świecie.

Mateusz Gamrot dusił Rafała Paczesia. Sceny! Nie zgadniesz, co zrobił stand-uper [WIDEO]

Jan Błachowicz - Bogdan Guskov na gali UFC 323 w Las Vegas. Walka odbędzie się 6 grudnia

Zadanie nie będzie jednak łatwe. Reprezentant Uzbekistanu co prawda rozpoczął przygodę z UFC od porażki z Volkanem Oezdemirem, ale cztery następne starcia wygrał w wielkim stylu przed czasem. W nagrodę za te efektowne występy teraz zmierzy się z Błachowiczem, który - przynajmniej na papierze - powinien być jego najtrudniejszym wyzwaniem w karierze.

Jan Błachowicz postawił sobie trzy cele na 2025 rok. Jeden nikogo nie zdziwi, ale dwa pozostałe są zaskakujące

- Czuję, że Bogdan będzie mi leżał stylistycznie, że to będzie bardzo dobra walka dla mnie i dla kibiców. Patrząc na jego gabaryty i na to jak się porusza w klatce, to zaliczam go do tego typu rywali, z którymi zawsze lubiłem się bić. Bez względu na to, czy to będzie parter, zapasy czy stójka, to powinien mi pasować. Postaram się to wykorzystać - przyznał Błachowicz w "Kanale Sportowym".

Gala UFC 323: karta walk

My czekamy na pojedynek Błachowicza, ale na grudniowej gali w Las Vegas w głównych rolach wystąpią inni zawodnicy. Mistrz wagi koguciej Merab Dwaliszwili (jako pierwszy w historii UFC może obronić tytuł cztery razy w roku kalendarzowym) zmierzy się z Petrem Yanem, a czempion wagi muszej Alexandre Pantoja skrzyżuje rękawice z Joshuą Vanem.

Niesamowita tradycja w rodzinie Jana Błachowicza. Robią to od 1995 roku, tym razem przybyło ponad 200 osób

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Następne pytanie