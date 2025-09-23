Oficjalna wiadomość dotycząca kolejnego rywala Jana Błachowicza! Cieszyński Książę nie miał zamiaru tego dłużej ukrywać

Jan Błachowicz wraca do oktagonu! Wymagający rywal Polaka
Kilka tygodni temu zrobiło się głośno o powrocie Jana Błachowicza do oktagonu UFC. Polski zawodnik za pomocą mediów społecznościowych podzielił się z fanami, że podpisał tajemniczy dokument. Wówczas Valter Walker głośno powiedział, że kolejnym rywalem "Cieszyńskiego Księcia" będzie Bogdan Guskov.
42-latek na wydarzeniu zorganizowanym przez UFC Europe w Warszawie podzielił się oficjalnie, kto będzie jego najbliższym przeciwnikiem - wskazał na Guskova.
- Wydaje mi się, że to walka dobra dla widza, dla oka i dobra dla mnie, bo to będzie ktoś, kto mi stylistycznie przypasuje i nie będę musiał za nim biegać. Cieszę się, że to on - rzucił Błachowicz.
Wymowny komentarz Jana Błachowicza! Tak skomentował wybór rywala
"Cieszyński Książę" nie krył, że nie wybrał bezpośrednio najbliższego rywala, tylko otrzymał kontrakt, który po prostu podpisał.
- Jak zareagowałem? Ja nie wybieram rywali. Wysyłają kontrakt i go podpisuję. Trzeba zarobić - powiedział 42-latek.
Błachowicz ostatni raz pojawił się w klatce UFC w marcu 2022 roku. Wówczas polski zawodnik przegrał z Carlosem Ulbergiem po decyzji sędziów.
Kiedy walka Jan Błachowicz - Bogdan Guskov?
Następna walka z udziałem byłego mistrza UFC odbędzie się w grudniu 2025 roku. To nie będzie łatwe zadanie dla Błachowicza, ponieważ Guskov jest na fali czterech zwycięstw z rzędu. Uzbek na swojej drodze pokonał: Zaca Pauga, Ryana Spanna, Billy'ego Elekana oraz Nikitę Krylova.
Aktualnie Guskov plasuje się na 11. pozycji w rankingu wagi półciężkiej UFC. Natomiast Błachowicz jest o sześć miejsc wyżej.