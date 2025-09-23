Oficjalna wiadomość dotycząca kolejnego rywala Jana Błachowicza! Cieszyński Książę nie miał zamiaru tego dłużej ukrywać

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-09-23 16:14

Wszyscy kibice Jana Błachowicza czekali na ten moment z niecierpliwością. Od pewnego czasu mówiono wprost, o tym, że "Cieszyński Książę" wraca do oktagonu i nawet został zdradzony najbliższy rywal 42-latka. Błachowicz w trakcie wydarzenia zorganizowanego przez UFC Europe w Warszawie potwierdził, z kim zmierzy się w najbliższym czasie. Bogdan Guskov. Zawodnik z Uzbekistanu jest na fali zwycięstw i to na pewno nie będzie łatwa przeprawa dla polskiego zawodnika.

Jan Błachowicz

i

Autor: Tomasz Radzik/Super Express Jan Błachowicz

Jan Błachowicz wraca do oktagonu! Wymagający rywal Polaka

Kilka tygodni temu zrobiło się głośno o powrocie Jana Błachowicza do oktagonu UFC. Polski zawodnik za pomocą mediów społecznościowych podzielił się z fanami, że podpisał tajemniczy dokument. Wówczas Valter Walker głośno powiedział, że kolejnym rywalem "Cieszyńskiego Księcia" będzie Bogdan Guskov.

42-latek na wydarzeniu zorganizowanym przez UFC Europe w Warszawie podzielił się oficjalnie, kto będzie jego najbliższym przeciwnikiem - wskazał na Guskova.

Wydaje mi się, że to walka dobra dla widza, dla oka i dobra dla mnie, bo to będzie ktoś, kto mi stylistycznie przypasuje i nie będę musiał za nim biegać. Cieszę się, że to onrzucił Błachowicz.

Sonda
Czy Jan Błachowicz odzyska pas mistrza świata UFC?

Wymowny komentarz Jana Błachowicza! Tak skomentował wybór rywala

"Cieszyński Książę" nie krył, że nie wybrał bezpośrednio najbliższego rywala, tylko otrzymał kontrakt, który po prostu podpisał.

Jak zareagowałem? Ja nie wybieram rywali. Wysyłają kontrakt i go podpisuję. Trzeba zarobićpowiedział 42-latek.

Błachowicz ostatni raz pojawił się w klatce UFC w marcu 2022 roku. Wówczas polski zawodnik przegrał z Carlosem Ulbergiem po decyzji sędziów.

Kiedy walka Jan Błachowicz - Bogdan Guskov?

Następna walka z udziałem byłego mistrza UFC odbędzie się w grudniu 2025 roku. To nie będzie łatwe zadanie dla Błachowicza, ponieważ Guskov jest na fali czterech zwycięstw z rzędu. Uzbek na swojej drodze pokonał: Zaca Pauga, Ryana Spanna, Billy'ego Elekana oraz Nikitę Krylova.

Aktualnie Guskov plasuje się na 11. pozycji w rankingu wagi półciężkiej UFC. Natomiast Błachowicz jest o sześć miejsc wyżej.

Super Sport SE Google News
UFC
JAN BŁACHOWICZ