Marianna Schreiber, po zwycięstwie w Czechach, zmierzy się z Nati Magical na gali PRIME SHOW MMA 14 w Pruszkowie.

Schreiber, znana z kontrowersji, buduje pozycję jako zawodniczka freak fightów, a jej walka będzie co-main eventem gali.

Kto wygra w starciu Schreiber vs. Magical i jakie inne emocje czekają na fanów podczas gali w Pruszkowie?

Podbiła Czechy, teraz czas na Polskę

Marianna Schreiber dopisała do swojego rekordu kolejne zwycięstwo, tym razem na arenie międzynarodowej. Podczas gali Clash MMA 13 w Pardubicach pokonała lokalną faworytkę Gabrielę Quinn, znaną jako "PlayStation Princess". Pojedynek, zakontraktowany na zasadach boksu, nie stał może na najwyższym poziomie technicznym, ale Polka zaskarbiła sobie sympatię czeskiej publiczności, która reagowała na jej akcje znacznie żywiej niż na poczynania swojej rodaczki. Po trzech rundach sędziowie jednogłośnie orzekli o jej zwycięstwie.

Doświadczenie zdobyte w federacjach CLOUT MMA i PRIME SHOW MMA zaprocentowało. Schreiber, która w przeszłości przykuwała uwagę mediów głównie za sprawą kontrowersyjnych epizodów, teraz buduje swoją pozycję jako zawodniczka, która nie boi się żadnego wyzwania.

Podwójna dawka emocji w Pruszkowie. Schreiber w drugiej walce wieczoru

Zaledwie kilka tygodni po zagranicznym triumfie, Marianna Schreiber ponownie wejdzie do klatki. Jej kolejny występ zaplanowano na 11 października w Pruszkowie, gdzie odbędzie się gala PRIME SHOW MMA 14. Organizatorzy docenili jej rosnącą popularność, umieszczając jej pojedynek bardzo wysoko w karcie walk.

Schreiber wystąpi w drugiej walce wieczoru (tzw. co-main event), co jest ogromnym wyróżnieniem. Jej przeciwniczką będzie Nati Magical, a starcie zapowiada się na niezwykle emocjonujące. Z kolei w najważniejszym pojedynku gali, czyli walce wieczoru, zobaczymy jej partnera, polityka Piotra Korczarowskiego. Zmierzy się on z jedną z najbarwniejszych postaci polskiego internetu, Mariuszem "Dżagą" Ząbkowskim.

Gala w Pruszkowie zapowiada się jako mieszanka doświadczenia z nową energią – obok znanych twarzy w klatce pojawi się aż 11 debiutantów. Dla kibiców to gwarancja nieprzewidywalności i potężnej dawki emocji.

