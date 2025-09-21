Sensacyjny rywal dla Tomasza Adamka?! Sam zgłosił się do Mateusza Borka

Kamil Heppen
2025-09-21 19:44

Tomasz Adamek po przegranej walce z Roberto Soldiciem zapowiedział koniec kariery, ale w kontrakcie z federacją FAME ma jeszcze jedną walkę. Jeśli się na nią zdecyduje, spodziewamy się już raczej innego rywala. Konfrontacji z "Góralem" nie wyklucza chociażby Jacek Murański, który w rozmowie z "Super Expressem" zaproponował nawet konkretne warunki Mateuszowi Borkowi - menedżerowi Adamka!

Tomasz Adamek

i

Autor: FAME/ Materiały prasowe

Nie tak Tomasz Adamek wyobrażał sobie powrót do bokserskiego ringu. Po zwycięskich walkach w klatce z Mamedem Khalidovem, "Bandurą" i "Don Kasjo", wrócił do standardowego ringu i przyjął starcie z 19 lat młodszym Roberto Soldiciem na gali FAME 27. Były podwójny mistrz KSW szybko uporał się z byłym mistrzem świata dwóch kategorii wagowych w boksie i rozbił go już w drugiej rundzie. Po tej porażce Adamek i jego menedżer oraz przyjaciel Mateusz Borek sugerowali, że czas na dobre zakończyć karierę.

Mamy kontrakt na jeszcze jedną walkę, ale z kim? Roberto Soldić jest sportowcem z najwyższej półki, przez te kilka tygodni zachowywał się fantastycznie, z ogromnym respektem. Przecież z każdym młodym, agresywnym zawodnikiem znowu możesz się skaleczyć. A nie wiem, czy jest sens wracać na youtuberów - mówił wtedy Borek. O ewentualne starcie z "Góralem" zapytaliśmy więc zbliżonego wiekowo Jacka Murańskiego.

Mateusz Borek zdecydowanie po walce Adamek - Soldić! "Mamy jeszcze kontrakt na jedną walkę"

Soldić Adamek
29 zdjęć

Tomasz Adamek zawalczy z Jackiem Murańskim?! Padł konkret

"Muran" już 11 października zawalczy na gali PRIME 14 z byłym trenerem, Krzysztofem Rytą. Po niej nie wykluczył jednak konfrontacji z Adamkiem, choć ma jeden podstawowy warunek.

W małych rękawicach jak najbardziej. W dużych nie umiem się bić, bo nie mam defensywy. Jestem prostym rzemieślnikiem, a nie pięściarzem. Jestem jak rekin – jak przestanę pływać, to na tym tracę i jestem łatwym celem. Dla mnie duże rękawice nie mają znaczenia, idę tylko do przodu - przyznał Murański.

Kim jest Jacek Murański? Sylwetka aktora i freak-fightera. Stracił syna, ikoniczne „kudemą”, konflikty w sieci

Adamek wielokrotnie powtarzał, że nie zamierza walczyć w małych rękawicach i interesują go wyłącznie bokserskie pojedynki. Co na to jego potencjalny rywal?

Nigdy nie mów nigdy. To są freak-fighty. Tu nikt nigdy nie powie, że czegoś nie da się zrobić. Gdyby ktoś mi powiedział cztery lata temu, że Soldić, Materla i Adamek będą walczyli w FAME, to bym nie uwierzył. Jestem starszy od Tomka o sześć lat. Z młodymi, agresywnymi nie? Gdyby Mateusz Borek chciał starszego, agresywnego, to proszę bardzo - podsumował "Muran". Całą rozmowę z bohaterem gali PRIME 14 znajdziesz poniżej.

