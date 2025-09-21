Sensacyjny rywal dla Tomasza Adamka?! Sam zgłosił się do Mateusza Borka

Nie tak Tomasz Adamek wyobrażał sobie powrót do bokserskiego ringu. Po zwycięskich walkach w klatce z Mamedem Khalidovem, "Bandurą" i "Don Kasjo", wrócił do standardowego ringu i przyjął starcie z 19 lat młodszym Roberto Soldiciem na gali FAME 27. Były podwójny mistrz KSW szybko uporał się z byłym mistrzem świata dwóch kategorii wagowych w boksie i rozbił go już w drugiej rundzie. Po tej porażce Adamek i jego menedżer oraz przyjaciel Mateusz Borek sugerowali, że czas na dobre zakończyć karierę.

- Mamy kontrakt na jeszcze jedną walkę, ale z kim? Roberto Soldić jest sportowcem z najwyższej półki, przez te kilka tygodni zachowywał się fantastycznie, z ogromnym respektem. Przecież z każdym młodym, agresywnym zawodnikiem znowu możesz się skaleczyć. A nie wiem, czy jest sens wracać na youtuberów - mówił wtedy Borek. O ewentualne starcie z "Góralem" zapytaliśmy więc zbliżonego wiekowo Jacka Murańskiego.

"Muran" już 11 października zawalczy na gali PRIME 14 z byłym trenerem, Krzysztofem Rytą. Po niej nie wykluczył jednak konfrontacji z Adamkiem, choć ma jeden podstawowy warunek.

- W małych rękawicach jak najbardziej. W dużych nie umiem się bić, bo nie mam defensywy. Jestem prostym rzemieślnikiem, a nie pięściarzem. Jestem jak rekin – jak przestanę pływać, to na tym tracę i jestem łatwym celem. Dla mnie duże rękawice nie mają znaczenia, idę tylko do przodu - przyznał Murański.

Adamek wielokrotnie powtarzał, że nie zamierza walczyć w małych rękawicach i interesują go wyłącznie bokserskie pojedynki. Co na to jego potencjalny rywal?

- Nigdy nie mów nigdy. To są freak-fighty. Tu nikt nigdy nie powie, że czegoś nie da się zrobić. Gdyby ktoś mi powiedział cztery lata temu, że Soldić, Materla i Adamek będą walczyli w FAME, to bym nie uwierzył. Jestem starszy od Tomka o sześć lat. Z młodymi, agresywnymi nie? Gdyby Mateusz Borek chciał starszego, agresywnego, to proszę bardzo - podsumował "Muran". Całą rozmowę z bohaterem gali PRIME 14 znajdziesz poniżej.