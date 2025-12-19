Anthony Joshua – Jake Paul: Kto wygrał walkę? Hitowe starcie w Miami

Anthony Joshua – Jake Paul: Hitowe starcie na Netfliksie

Zgoda Joshuy na walkę z influencerem jest szeroko komentowana. Brytyjczyk, który jeszcze we wrześniu 2024 roku walczył o pas mistrza świata wagi ciężkiej IBF (posiadał w przeszłości pasy WBA, WBO i IBF), podejmie rywala o znacznie mniejszym doświadczeniu sportowym. Jake Paul legitymuje się bilansem 12 zwycięstw i jednej porażki.

Amerykanin polskiego pochodzenia budował swój rekord na głośnych medialnie, lecz kwestionowanych sportowo zestawieniach. W przeszłości mierzył się m.in. ze starszym o 31 lat Mikiem Tysonem. W swoim ostatnim występie, w czerwcu 2025 roku, Paul pokonał byłego mistrza świata WBC Julio Cesara Chaveza Jr. Eksperci zwracają jednak uwagę, że Chavez tytuły zdobywał w wadze średniej, a walka z Paulem odbyła się w kategorii junior ciężkiej.

Mimo że Joshua jest zdecydowanym faworytem, wydarzenie w Miami zapowiada się jako ogromny sukces komercyjny i sportowy, głównie ze względu na rozbudowaną kartę wstępną. Kibice zobaczą łącznie osiem pojedynków, w tym cztery starcia o tytuły w boksie kobiet.

W ringu zaprezentują się m.in. Yokasta Valle i Yadira Bustillos (o pas WBC w wadze słomkowej) oraz Caroline Dubois i Camilla Panatta (o pas WBC w wadze lekkiej). O unifikację pasów IBF, WBC, WBO i WBA w wadze koguciej powalczą Cherneka Johnson i Amanda Galle.

Bezpośrednio przed walką wieczoru dojdzie do starcia Alycii Baumgardner z Leilą Beaudoin. Stawką tego pojedynku będą pasy IBF, WBO i WBA w kategorii super piórkowej.

Joshua – Paul: Kto wygrał walkę?

Walka Anthony Joshua - Jake Paul odbędzie się w nocy z piątku na sobotę (19/20 grudnia). Starcie powinno rozpocząć się o godzinie 4:30/5:00. Pojedynek transmitowany będzie na platformie Netflix.