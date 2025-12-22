Andrzej Wawrzyk aresztowany w USA tuż przed świętami. Szokujące, co mu teraz grozi!

Andrzej Wawrzyk został aresztowany w Stanach Zjednoczonych tuż przed świętami

Polski pięściarz trafił do aresztu, ponieważ dopuścił się kradzieży sklepowej i posiadał narzędzia służące do omijania zabezpieczeń

Andrzej Wawrzyk aresztowany w USA! Tuż przed świętami

Andrzej Wawrzyk, były pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej, został aresztowany w hrabstwie Sarasota na Florydzie. Jak podaje serwis boxingzone.org, polskiemu bokserowi postawiono zarzuty kradzieży sklepowej oraz posiadania narzędzi służących do omijania zabezpieczeń. Ze względu na recydywę, sportowcowi może grozić deportacja z USA.

Do zdarzenia doszło na Florydzie, gdzie oprócz zarzutów majątkowych, Wawrzyk usłyszał również oskarżenie o stawianie oporu funkcjonariuszowi (bez użycia przemocy). To kolejny konflikt z prawem 36-letniego zawodnika na terenie Stanów Zjednoczonych.

Damian Knyba zmasakrował Andrzeja Wawrzyka podczas „polskiej nocy” w USA. Brutalne skończenie w 3. rundzie [WIDEO]

Sytuacja prawna Polaka jest poważna. Serwis branżowy przypomina, że to nie pierwszy taki incydent z udziałem pięściarza z Krakowa. W 2023 roku Wawrzyk był już aresztowany w Chicago, gdzie również postawiono mu zarzuty kradzieży sklepowej. Powtarzające się wykroczenia mogą skutkować decyzją o przymusowym wydaleniu ze Stanów Zjednoczonych.

Andrzej Wawrzyk – porażki w ostatnich walkach

Wawrzyk w przeszłości walczył o pas mistrza świata WBA Regular (w 2013 roku przegrał z Aleksandrem Powietkinem). W ostatnich latach próbował odbudować swoją karierę za oceanem, jednak doniesienia o problemach z prawem stawiają jego dalszą przyszłość w USA pod znakiem zapytania.

Andrzej Wawrzyk przegrał trzy ostatnie pojedynki – przez decyzję z Kubratem Pulevem i przed czasem z Richardem Larteyem Harrisonem i Damianem Knybą.