Pogrzeb mistrza olimpijskiego z udziałem biskupa. Poruszający widok na grobie legendy polskiego sportu

Pogrzeb Mariana Kasprzyka, mistrza olimpijskiego w boksie, odbył się 9 lutego w Bielsku-Białej z udziałem biskupa Piotra Gregera.

Po mszy w katedrze św. Mikołaja, żałobnicy udali się na cmentarz w Kamienicy, gdzie Kasprzyk został pochowany obok żony.

W uroczystości uczestniczyła m.in. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska, niosąca sztandar, a grób Kasprzyka był zasypany kwiatami.

Pogrzeb Mariana Kasprzyka rozpoczął się w Bielsku-Białej, czyli mieście, z którym związany był zmarły mistrz olimpijski z Tokio. Pięściarza przyszli pożegnać liczni przyjaciele i kibice sportowi. Ostatnie pożegnanie miało wyjątkowy charakter i specjalną oprawę. Żałobną mszę świętą, która odbyła się w miejscowej katedrze św. Mikołaja, odprawił biskup Piotr Greger. Godzinę wcześniej odmówiona została modlitwa różańcowa, a po niej swoje wystąpienia mieli przedstawiciele władz i środowisk sportowych. Przed pogrzebem Mariana Kasprzyka komunikat wydała Kuria Bielsko-Żywiecka.

Po zakończeniu Eucharystii nastąpi przejazd do Kamienicy, gdzie Marian Kasprzyk spocznie na cmentarzu parafialnym obok swojej małżonki Krystyny, zmarłej w 2001 roku. Udział w uroczystościach zapowiedzieli przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Bokserskiego, Beskidzkiej Rady Olimpijskiej oraz władz miasta

Pogrzeb Marina Kasprzyka. Grób zrobił niesamowite wrażenie

W dzień pogrzebu Mariana Kasprzyka podstawiono autokary, które transportowały żałobników z katedry na cmentarz. W uroczystości uczestniczyła m.in. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża. Nasza znakomita pięściarka była bardzo przejęta, gdy oddawała hołd legendzie. Zawodniczka miała na piersi orzełka i była owinięta biało-czerwoną szarfą. W ręku Julia Szeremeta trzymała sztandar. Grób Mariana Kasprzyka zrobił niesamowite wrażenie. Kwiaty, które zasypały mogiłę, trudno było zmieścić na płycie. Widok grobu pięściarza na jego pogrzebie na długo zapadnie w pamięci.

Kim był Marian Kasprzyk? Sukcesy i osiągnięcia legendy boksu

Marian Kasprzyk były nie tylko wybitnym bokserem, lecz także po prostu wspaniałym człowiekiem. - Łezka stanęła w oku, kiedy się o tym dowiedziałem (o jego śmierci - red.). To był człowiek wyjątkowy pod każdym względem. Wspaniały, świetny sportowiec, kolega. Nie znam człowieka, który by powiedział o nim coś kwaśnego - mówił nam Krzysztof Kosedowski.

