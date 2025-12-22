Po ponad dwóch dekadach reaktywowana Polska Liga Boksu dostarczyła niesamowitych emocji, wyłaniając mistrza.

KB Legia Warszawa zdobyła 22. tytuł w historii klubu, mimo porażki w ostatnim meczu sezonu z Imperium Boxing Wałbrzych.

Mistrzostwo rozstrzygnęło się dzięki bilansowi punktów, a ukraińska gwiazda Legii zakończyła sezon z perfekcyjnym bilansem 6-0.

Sprawdź, jak Legia zapewniła sobie złoto i które drużyny stanęły na podium po zaciętej rywalizacji.

Na taki moment polski boks czekał ponad dwie dekady! Reaktywowana Polska Liga Boksu dostarczyła gigantycznych emocji aż do ostatniej kolejki. Jej historycznym, pierwszym po latach triumfatorem została KB Legia Warszawa. Legioniści zdobyli 22. tytuł w dziejach klubu w niezwykłych okolicznościach – przegrywając na wyjeździe ostatni mecz sezonu z Imperium Boxing Wałbrzych 6:12.

Historyczny triumf po 21 latach! Mistrzostwo mimo porażki

Ostatecznie aż trzy drużyny zakończyły sezon z identycznym dorobkiem 20 punktów! O medalach zadecydował bilans bezpośrednich starć i tzw. "małe punkty".

Złoto i tytuł mistrza Polski: KB Legia Warszawa

Srebro: WKB Rushh Kielce (wygrana 16:2 w ostatniej kolejce dała im wicemistrzostwo)

Brąz: Imperium Boxing Wałbrzych (zwycięstwo nad mistrzem na osłodę)

Perfekcyjny sezon ukraińskiej gwiazdy Legii

Mimo że mecz w Wałbrzychu nie miał już wpływu na losy tytułu, kibice zobaczyli kilka znakomitych pojedynków. Najciekawiej było w kategorii do 75 kg, gdzie doświadczony Bartosz Gołębiewski z ekipy gospodarzy zmierzył się z młodszą o jedenaście lat gwiazdą Legii, Ukraińcem Bohdanem Gorgolem. Walka była zacięta, ale to zawodnik Legii wygrał jednogłośną decyzją sędziów.

