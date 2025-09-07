Mateusz Borek zdecydowanie po walce Adamek - Soldić! "Mamy jeszcze kontrakt na jedną walkę"

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-09-07 12:01

Tomasz Adamek przegrał walkę na gali FAME 27 z Roberto Soldiciem. "Robocop" kolejny raz udowodnił, że formuła w jego przypadku nie robi żadnej różnicy i udowodnił to w ringu z "Góralem". 48-latek tuż po walce zaznaczył, że jest to był to jego ostatni pojedynek po wielkim powrocie. Na gorąco skomentował to Mateusz Borek w rozmowie z "Kanałem Sportowym" zwracając na to szczególną uwagę.

Tomasz Adamek, Gus Curren, Mateusz Borek i Sebastian Wiktorzak

i

Autor: Tomasz Golla/Super Express Tomasz Adamek, Gus Curren, Mateusz Borek i Sebastian Wiktorzak

Adamek został brutalnie zweryfikowany. Soldić górą

Na pewno nie tak Tomasz Adamek wyobrażał sobie koniec walki z Roberto Soldiciem. Chorwat od samego początku był bardziej skuteczny od legendarnego pięściarza i ciężko było znaleźć moment, w którym "Góral" mógł zagrozić "Robocopowi". Tuż po brutalnej porażce 48-latek przekazał ważną informację.

- Głowa dobra, nic nie dolega, jeszcze zabawiłem się na Fame kilka walk. Cieszę się bardzo, że mogłem tu być, mogłem się pokazać. Przegrałem, taki jest sport, ale dziękuję wam wszystkim - powiedział Adamek tuż po walce, nagle zwrócił się do Mateusza Borka.

- Mati (Borek - przyp. red.) mówi: droga się sportowa skończyła, ale dalej przede mną życie, mam co robić. Dwie córki, żona, dwie wnuczki, dziękuję, kocham was wszystkich - podsumował.

Zdecydowane słowa Mateusza Borka po walce Adamek - Soldić. "On chyba ma dość"

Warto zaznaczyć, że według kontraktu federacji FAME, Adamek ma jeszcze w kontrakcie jedną walkę, jednak Mateusz Borek przed kamerami "Kanału Sportowego" odniósł się do przyszłości "Górala".

- Sport nie jest dla starych ludzi. On chyba ma dość - rzucił.

Przychodzi taki dzień, gdzie już widzisz, że nie ma ognia. Że uciekł refleks, nogi, reakcja. Nie uciekła odwaga w głowie, tylko przełożenie tego co masz w głowie na ciało. [...] Dla nikogo w życiu czas nie stoi w miejscu, a w sporcie on płynie jeszcze szybciej - powiedział Borek, po czym wspomniał o kontrakcie Adamka.

Mamy kontrakt na jeszcze jedną walkę, ale z kim? Roberto Soldić jest sportowcem z najwyższej półki, przez te kilka tygodni zachowywał się fantastycznie, z ogromnym respektem. Przecież z każdym młodym, agresywnym zawodnikiem znowu możesz się skaleczyć. A nie wiem czy jest sens wracać na youtuberów - podsumował znany dziennikarz.

