Karol Nawrocki wyzwany do walki przez Murańskiego! Adamek nie wytrzymał, ostro zbeształ „Murana”

Murański znów wspomniał o walce z Nawrockim. Adamek nie wytrzymał

Prezydent Karol Nawrocki nie ukrywał swoich pasji sportowych. W przeszłości trenował piłkę nożną oraz boks i oba te sporty pasjonują go do dzisiaj – Nawrocki często pojawia się na meczach piłkarskich, był już na meczach Ekstraklasy, reprezentacji Polski czy Ligi Konferencji. Do tego wciąż dba o odpowiednią formę fizyczną, czym chwalił się na oficjalnych profilach, pokazując zdjęcia czy nagrania z siłowni. Nie brakuje więc osób, które chciałyby rzucić głowie państwa wyzwanie w ringu. Niespodziewanie teraz zrobił to... kontrowersyjny freak-fighter, Jacek Murański, który wcześniej wmieszał się też niespodziewanie w kampanię prezydencką.

Jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej urzędujący premier Donald Tusk (który wspierał Rafała Trzaskowskiego w walce o fotel prezydenta) powołał się w jednym z wywiadów na Jacka Murańskiego, który miał rzekomo posiadać informacje oczerniające Karola Nawrockiego. Powołanie się na tę kontrowersyjną i mającą wątpliwą rzetelność postać raczej nie przysporzyła sympatyków obozowi rządzącemu i jego kandydatowi. Murański jednak od tamtego momentu co jakiś czas „zaczepia” Karola Nawrockiego. Już w październiku w rozmowie z kanałem Fansportu TV Murański wyzwał głowę państwa do walki. – Po pierwsze, domniemanego prezydenta. A po drugie, chętnie bym się z nim sprawdził, tylko na małe rękawice, bo ja lubię takie bezpośrednie akcje. On twierdził, że jest dobry w szlachetnej, męskiej rywalizacji - cytuję ciebie, Karolku, domniemany prezydencie... – powiedział Jacek Murański.

Teraz ponownie zasugerował walkę z Karolem Nawrockim. Tym razem doczekał się też odpowiedzi od... samego Tomasza Adamka! – Rekord sprzedaży PPV to walka Jacek Murański vs Karol Nawrocki... Ciąg dalszy nastąpi – napisał krótko na Facebooku Murański. Niespodziewanie wmieszał się w to sam Tomasz Adamek, który wspiera Nawrockiego. – Karol by cię zbił jak chłopca. On potrzebuje obóz ze mną zrobić i to w zupełności wystarczy na takiego leszcza jak ty, a wiesz czemu? Bo on ma jaja, a ty ich nigdy nie miałeś – nie certolił się Adamek.