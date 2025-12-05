GROMDA 23 relacja NA ŻYWO. Majk rozbił Łysego już w pierwszej rundzie!

GROMDA 23: Wyniki gali na żywo

Bartłomiej "Balboa" Domalik - Jakub Słomka

Sebastian "Scarface" Skiermański - Fifen "Heavyheart" Arami

Cedric "Hand of God" Djomkam - Denis "Romuś" Romek

Kamil Arni - Jordy "Black Machine" Famboum

Issa "Shadow" Ben's - Rafał "Polski Gołąb" Pawłowski

Paweł "Gorilla" Werszynin - Jacob "Canelo" Bradshow

Marek "Kanarek" Antosiewicz - Kchachidze "Giorgi" Kalatozishvili

Rafał "Siwollo" Tęcza - Damian "Raging Bull" Gójski

Damian "Wilku" Wilczyński - Łukasz "Ruszki" Ruszkiewicz

Robert "Łysy" Felczak - Mikołaj "Majk" Prabucki - Majk wygrywa przez poddanie przez narożnika w 1. rundzie

Na żywo GROMDA 23 Majk wygrywa z Łysym w pierwszej walce na GROMDA 23! Łysy vs Majk runda I KONIEC! Łysy rzucił się na Majka, zaczął zarzucać go ciosami, ale rywal to przetrwał. Majk w końcu zaczął kontrować i trafił prawym sierpem, który zastopował Łysego! Pierwsze liczenie Felczaka, ale wstał i walczył dalej. Po chwili Majk znowu dopadł rywala i nów powalił go na ziemię! Łysy chciał jeszcze walczyć, ale narożnik rzucił ręcznik! Łysy vs Majk runda I Zaczęli! Przed nami pierwsza walka! Robert "Łysy" Felczak - Mikołaj "Majk" Prabucki. Trwa jeszcze studio, ale mamy nadzieję, że lada moment zacznie się pierwsza walka. Przed nami jeszcze prezentacja walki wieczoru Balboa vs Słomka! W studiu pojawił się teraz Artur Szpilka. Mariusz Grabowski i "Szpila" życzą Januszowi Pinderze, stałemu komentatorowi gali dużo zdrowia. Przed nami jeszcze jedno studio! Jest także polska ekipa GROMDZIARZY! Gwizdami przywitani "Black Power". Heavyheart jeszcze prowokuje publiczność. Przed nami jeszcze jedno studio! Na YouTube będzie jedna darmowa walka. Pozostał pojedynki już tylko w systemie PPV! Za nami ceremonia otwarcia! GROMDA 23: Karta walk. Jaka jest kolejność walk 5 grudnia 2025? GROMDA 23 – kto walczy? Już za 10 minut startuje studio przed galą GROMDA 23! Witamy w relacji na żywo z gali Gromda 23! Start gali o 20:00, bądźcie z nami!

GROMDA 23 relacja i wyniki na żywo. Kto walczy na GROMDA 23?

Lata mijają, a zainteresowanie walkami na gołe pięści wciąż jest duże. Najlepiej świadczy o tym to, jak rozwija się federacja GROMDA. Przed nami już 23. gala spod szyldu tej organizacji, która w ostatnim czasie mocno rozszerzyła swoją działalność, jeśli chodzi o pozyskiwanych zawodników – pojawia się w niej coraz więcej obcokrajowców, skąd biorą się starcia między konkretnymi grupami zawodników – tak jak Polska Siła kontra Black Power czy „mecze” Polska – Niemcy. Na GROMDA 23 zobaczymy aż 10 walk – 4 starcia właśnie w ramach Polska Siła vs Black Power, pięć superfightów, wśród których zobaczymy takie gwiazdy jak „Siwollo”, ale też pary mniej znanych zawodników. Najwięcej emocji budzi oczywiście walka wieczoru – Bartłomiej „Balboa” Domalik zmierzy się z Jakubem „Słomką” Słomką. Śledźcie naszą relację na żywo na supersport.se.pl!