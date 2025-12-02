Balboa - Słomka w walce wieczoru gali Gromda 23. Stanowcze słowa Słomki w kontekście rewanżu z Kubiszynem

- Zaskoczył pana prezes Gromdy Mariusz Grabowski zestawianiem z "Balboą"?

- Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Zawsze powtarzam, że chcę bić się tylko z najlepszymi i ponownie dostaję rywala z absolutnego topu. Konkretny przeciwnik i o to chodziło. Na dzień dzisiejszy nie ma lepszych pretendentów do walki o mistrzowski pas ode mnie i Bartka Domalika.

- Powalczą rankingowa jedynka z rankingową dwójką, więc wygrany powinien się zmierzyć w walce o pas z Kubiszynem?

- Oficjalnej informacji nie otrzymałem, że zwycięzca bije się z "Don Diego" o tytuł mistrzowski, ale wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Chociaż trzeba poczekać na decyzję włodarzy Gromdy. Jak dla mnie świetną opcją byłby bój w następnej walce z Mateuszem Kubiszynem, choć nie wyprzedzam faktów i skupiam się na mega pojedynku z Domalikiem.

- Obaj swoje szanse walki o pas mieliście, pan w marcu tego roku, "Balboa" w 2023 i 2024 roku. Więc może to czas dla kogoś innego?

- Ale dla kogo? Jeśli mam być szczery, w tym momencie nie widzę nikogo poza naszą dwójką. Myślę, że i Kubiszynowi odpowiadałby ktoś pokroju "Słomki" lub "Balboy".

- Gdyby stawką walki 5 grudnia było prawo boksowania o pas międzynarodowy z kimś z zagranicy, to dla pana byłoby to satysfakcjonujące?

- Oczywiście, że tak, pas to pas. Chociaż wiadomo, że główne trofeum Gromdy należy do Mateusza i spróbowałbym jeszcze raz mu je odebrać. Chęć rewanżu jest dla mnie priorytetem, nie sam pas.

- Kiedykolwiek rozmawiał pan z Kubiszynem o potencjalnym rewanżu?

- Nigdy takiej rozmowy nie było. Nie widziałem też w mediach społecznościowych, aby cokolwiek o tym wspominał.

- Mimo wszystko liczy pan na drugą szansę?

- Jeśli wygram z Bartkiem, to zdecydowanie tak. Pokazałbym, że zasługuję na rewanż. Ostatnią walkę wygrałem szybko i po raz kolejny potwierdziłem wysokie aspiracje. Zwycięstwo nad Domalikiem byłoby taką ostateczną pieczęcią.

- Obaj już przegraliście z "Don Diego" - Domalik dwukrotnie, pan raz. Może tak przewrotnie, kto lepiej wykorzystał swoją okazję?

- Sportowo nie wykorzystał ani jeden, ani drugi. Nie ma co tłumaczyć. Bartek przegrał dwa razy, więc kropka nad "i" została postawiona. Teraz przede mną powinien być rewanż z Mateuszem.

- Co szczególnego wyróżnią "Balboę" w Gromdzie?

- Mimo że nie jest ani wysoki, ani ciężki, to jednak dysponuje bardzo mocnym ciosem. Poza tym jest szybki i dynamiczny. Bardzo dobry zawodnik.

- Jakie powinny być pańskie atuty?

- Przede wszystkim gabaryty, zasięg ramion, siła. Więcej nie powiem. Poczekajmy do 5 grudnia.

- Trochę złej krwi będzie między wami? Stawka jest wysoka.

- Każdy z nas ma sportowe ambicje i na nich się koncentrujemy. Nie mamy nic do siebie. Oczywiście w małym ringu sentymenty pójdą w odstawkę.

- Zmienił pan coś w przygotowaniach?

- Codziennie pracujemy z trenerem Robertem Walczakiem, abym był lepszym wojownikiem. I tak się dzieje, jestem o tym przekonany. Poprawiam się pod każdym względem, łapię doświadczenie. Wiem, jak zachować się w danej sytuacji, a to coś, czego nie nauczysz się w teorii. Co walka to wnoszę nowe umiejętności między liny, podobnie będzie już wkrótce.

- Trzecia walka w tym roku, nie za dużo?

- Po poprzedniej Gromdzie nie miałem żadnych ran, kontuzji, więc na co czekać? Odpocząłem dwa tygodnie i wróciłem do profesjonalnych treningów w Zakopanem. Przerwę zrobiłem sobie tylko po marcowej walce z "Don Diego". Z tym, że nie chodziło o uszczerbek na zdrowiu, lecz kwestie psychologiczne. Jestem takim sportowcem, który daje z siebie 100 procent, a jeśli przegrywa, to mocno to przeżywam. Ciężko było mi się pozbierać po niepowodzeniu. Ale wróciłem w wersji 2.0, mocniejszy mentalnie i fizycznie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

- Ktoś panu zaimponował z nowej grupy Gromdziarzy?

- Warto zwrócić uwagę na "Chacię", który dojść fajnie się pokazuje i idzie ku górze. Może za jakiś czas będzie miał jeszcze coś więcej do powiedzenia, jednak na razie sam stwierdził, że nie jest gotowy na Kubiszyna.

