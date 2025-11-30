Ekspert boksu wprost po zwycięstwie Julii Szeremety! Takich słów nikt się nie spodziewał

Polki wracają z młodzieżowych mistrzostw Europy w Budapeszcie

Podopieczne Tomasza Dylaka zdobyły tam cztery złote medale

Piotr Jagiełło, komentator TVP Sport, nie ukrywał zachwytów nad występem Szeremety

Cztery złote medale Polek na młodzieżowych mistrzostwach Europy

Polski boks jest kobietą. Nasze panie od dłuższego czasu sięgają po medale najważniejszych imprez i podczas młodzieżowych mistrzostw Europy nie było inaczej. Biało-Czerwone w Budapeszcie wręcz zdemolowały konkurencję, zdobywając aż cztery złote krążki!

Julia Szeremeta złotą medalistką mistrzostw Europy U-23! Ogromny sukces, inna Polka też ze złotem

W finałach wystąpiły cztery Polki i wszystkie zakończyły decydujące boje z ręką uniesioną do góry. Co więcej, podopieczne Tomasza Dylaka w starciach o złoto nie dały rywalkom najmniejszych szans. Młodzieżowymi mistrzyniami Europy zostały Julia Szeremeta, Natalia Kuczewska, Barbara Marcinkowska oraz Emilia Koterska.

Komentator boksu: Julia Szeremeta otarła się o geniusz!

Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska i świata, od zeszłorocznych igrzysk w Paryżu w każdym ze startów stała na podium. Od tego czasu przegrała zaledwie dwie walki - jedną w finale czempionatu globu, drugą w finale Pucharu Świata w Brazylii. W Budapeszcie problemy miała tylko w pierwszej rundzie, potem - w trzech kolejnych pojedynkach - odprawiała przeciwniczki z kwitkiem. W rywalizacji o złoto Szeremeta pokonała pewnie 5:0 urodzoną w Polsce, ale reprezentującą Irlandię Natalię Fasciszewską.

- W finale Julka otarła się o geniusz. Zresztą wszystkie pozostałe nasze panie w walkach o złoto zaprezentowały się kosmicznie. Trener Dylak stworzył potwora, ta drużyna może być naszą narodową dumą przez kilka najbliższych lat - powiedział nam Piotr Jagiełło, komentator boksu w TVP.

W sumie Polki zdobyły na Węgrzech aż siedem medali - po brąz sięgnęły Marta Prill, Nikola Prymaczeno oraz Julia Oleś. Wśród panów najlepiej spisał się Mateusz Urban, który był trzeci w kategorii 75 kg.