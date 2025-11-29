Julia Szeremeta walczy o złoto w finale MME. Oglądaj transmisję na żywo za darmo!

- Polskie pięściarki powalczą w finałach młodzieżowych mistrzostw Europy
- W dniu finałowym wystąpią cztery Polki – Barbara Marcinkowska, Emilia Koterska, Natalia Kuczewska i Julia Szeremeta
- Oglądaj występ Polek za darmo na SuperSport.se.pl w sobotę, 29 listopada od 11:00
MME w boksie: Oglądaj walkę Szeremety, Marcinkowskiej, Kuczewskiej i Koterskiej w finale!
Julia Szeremeta stanie w sobotę przed szansą zdobycia kolejnego złotego medalu w karierze. Reprezentantka Polski w Budapeszcie broni tytułu młodzieżowej mistrzyni Europy do lat 23 i po pewnym zwycięstwie nad Słowaczką Bibianą Lovasovą awansowała do finału. W decydujących walkach zobaczymy aż cztery Polki.
Do Szeremety dołączyły Barbara Marcinkowska (70 kg) oraz wcześniej Natalia Kuczewska (51 kg) i Emilia Koterska (80 kg), które już wcześniej zapewniły sobie miejsca w finałach. Dorobek reprezentacji powiększyła także Nikola Prymaczenko (54 kg), zdobywając brązowy medal. Tym samym biało-czerwone mają już pewne siedem miejsc na podium mistrzostw Europy U-23.
Julia Szeremeta awansowała do finału ME! Nagle zaczęła mówić o zabawie. To jej pomogło
Jako pierwsza do finału wyjdzie Natalia Kuczewska, która zaprezentuje się w ringu tuż po 11:00. W trzeciej walce do ringu wejdzie Julia Szeremeta. W jedenastym pojedynku pokaże się Barbara Marcinkowska, a Emilia Koterska walczyć będzie w trzynastej walce.
Kolejność walk finałowych na MME U-23 w Budapeszcie
- Natalia Kuczewska - Kelsey Carol Oakley
- Nilay Yaren Cam - Antonia Goiannakoppulou
- Julia Szeremeta - Natalia Fasciszewska
- Maksym Rudyk - Subah Mamedov
- Izaya Gaucher - Abdul-Rahman Burton
- Tatiana Dovhal - Barbora Maxova
- Kayla Elizabeth Allen - Crinuta Andra Sebe
- Cinar Mekmethan - Radoslav Rosenov
- Viktorio Iliev - Artur Kuzmenko
- Daniel-Raj Stoican - Luka Nikabadze
- Barbara Marcinkowska - Emely Dittrich
- Olha Pylypchuk - Sunniva Hofstad
- Emilia Koterska - Iryna Lutsak
- William Cholov - Bobby Colin Wallace
- Amas Kazakevicius Junior Tadah
- Turkmen Hikmetgul - Zsofia Zsira
- Kevin Lebowski - Yasar Emrah
- Lilia Szeleczki - Yalgettekin Nurselen
- Damar Kristoph Thomas - Marko Perković
- Levente Gemes - Rontani Gabriele Guidi