Julia Szeremeta walczy o złoto w finale MME. Oglądaj transmisję na żywo za darmo!

Polskie pięściarki powalczą w finałach młodzieżowych mistrzostw Europy

W dniu finałowym wystąpią cztery Polki – Barbara Marcinkowska, Emilia Koterska, Natalia Kuczewska i Julia Szeremeta

Julia Szeremeta stanie w sobotę przed szansą zdobycia kolejnego złotego medalu w karierze. Reprezentantka Polski w Budapeszcie broni tytułu młodzieżowej mistrzyni Europy do lat 23 i po pewnym zwycięstwie nad Słowaczką Bibianą Lovasovą awansowała do finału. W decydujących walkach zobaczymy aż cztery Polki.

Do Szeremety dołączyły Barbara Marcinkowska (70 kg) oraz wcześniej Natalia Kuczewska (51 kg) i Emilia Koterska (80 kg), które już wcześniej zapewniły sobie miejsca w finałach. Dorobek reprezentacji powiększyła także Nikola Prymaczenko (54 kg), zdobywając brązowy medal. Tym samym biało-czerwone mają już pewne siedem miejsc na podium mistrzostw Europy U-23.

Jako pierwsza do finału wyjdzie Natalia Kuczewska, która zaprezentuje się w ringu tuż po 11:00. W trzeciej walce do ringu wejdzie Julia Szeremeta. W jedenastym pojedynku pokaże się Barbara Marcinkowska, a Emilia Koterska walczyć będzie w trzynastej walce.

Kolejność walk finałowych na MME U-23 w Budapeszcie

Natalia Kuczewska - Kelsey Carol Oakley Nilay Yaren Cam - Antonia Goiannakoppulou Julia Szeremeta - Natalia Fasciszewska Maksym Rudyk - Subah Mamedov Izaya Gaucher - Abdul-Rahman Burton Tatiana Dovhal - Barbora Maxova Kayla Elizabeth Allen - Crinuta Andra Sebe Cinar Mekmethan - Radoslav Rosenov Viktorio Iliev - Artur Kuzmenko Daniel-Raj Stoican - Luka Nikabadze Barbara Marcinkowska - Emely Dittrich Olha Pylypchuk - Sunniva Hofstad Emilia Koterska - Iryna Lutsak William Cholov - Bobby Colin Wallace Amas Kazakevicius Junior Tadah Turkmen Hikmetgul - Zsofia Zsira Kevin Lebowski - Yasar Emrah Lilia Szeleczki - Yalgettekin Nurselen Damar Kristoph Thomas - Marko Perković Levente Gemes - Rontani Gabriele Guidi