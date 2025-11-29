Julia Szeremeta walczy o złoto w finale MME. Oglądaj transmisję na żywo za darmo!

Mateusz Sobiecki
2025-11-29 10:33

Młodzieżowe mistrzostwa Europy do lat 23 dobiegają końca. W sobotę, 29 listopada odbędą się cztery finały z udziałem naszych pięściarek – w tym z Julią Szeremetą. Polska wicemistrzyni olimpijska zmierzy się z Natalią Fasciszewską. O złoto powalczą także Barbara Marcinkowska, Emilia Koterska i Natalia Kuczewska, Oglądaj transmisję na żywo z Budapesztu na za darmo na SuperSport.se.pl.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe Julia Szeremeta
  • Polskie pięściarki powalczą w finałach młodzieżowych mistrzostw Europy
  • W dniu finałowym wystąpią cztery Polki – Barbara Marcinkowska, Emilia Koterska, Natalia Kuczewska i Julia Szeremeta
  • Oglądaj występ Polek za darmo na SuperSport.se.pl w sobotę, 29 listopada od 11:00

MME w boksie: Oglądaj walkę Szeremety, Marcinkowskiej, Kuczewskiej i Koterskiej w finale!

Julia Szeremeta stanie w sobotę przed szansą zdobycia kolejnego złotego medalu w karierze. Reprezentantka Polski w Budapeszcie broni tytułu młodzieżowej mistrzyni Europy do lat 23 i po pewnym zwycięstwie nad Słowaczką Bibianą Lovasovą awansowała do finału. W decydujących walkach zobaczymy aż cztery Polki.

Do Szeremety dołączyły Barbara Marcinkowska (70 kg) oraz wcześniej Natalia Kuczewska (51 kg) i Emilia Koterska (80 kg), które już wcześniej zapewniły sobie miejsca w finałach. Dorobek reprezentacji powiększyła także Nikola Prymaczenko (54 kg), zdobywając brązowy medal. Tym samym biało-czerwone mają już pewne siedem miejsc na podium mistrzostw Europy U-23.

Julia Szeremeta awansowała do finału ME! Nagle zaczęła mówić o zabawie. To jej pomogło

Jako pierwsza do finału wyjdzie Natalia Kuczewska, która zaprezentuje się w ringu tuż po 11:00. W trzeciej walce do ringu wejdzie Julia Szeremeta. W jedenastym pojedynku pokaże się Barbara Marcinkowska, a Emilia Koterska walczyć będzie w trzynastej walce.

Kolejność walk finałowych na MME U-23 w Budapeszcie

  1. Natalia Kuczewska - Kelsey Carol Oakley
  2. Nilay Yaren Cam - Antonia Goiannakoppulou
  3. Julia Szeremeta - Natalia Fasciszewska
  4. Maksym Rudyk - Subah Mamedov
  5. Izaya Gaucher - Abdul-Rahman Burton
  6. Tatiana Dovhal - Barbora Maxova
  7. Kayla Elizabeth Allen - Crinuta Andra Sebe
  8. Cinar Mekmethan - Radoslav Rosenov
  9. Viktorio Iliev - Artur Kuzmenko
  10. Daniel-Raj Stoican - Luka Nikabadze
  11. Barbara Marcinkowska - Emely Dittrich
  12. Olha Pylypchuk - Sunniva Hofstad
  13. Emilia Koterska - Iryna Lutsak
  14. William Cholov - Bobby Colin Wallace
  15. Amas Kazakevicius Junior Tadah
  16. Turkmen Hikmetgul - Zsofia Zsira
  17. Kevin Lebowski - Yasar Emrah
  18. Lilia Szeleczki - Yalgettekin Nurselen
  19. Damar Kristoph Thomas - Marko Perković
  20. Levente Gemes - Rontani Gabriele Guidi
