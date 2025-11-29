Julia Szeremeta złotą medalistką mistrzostw Europy U-23! Ogromny sukces, inna Polka też ze złotem

- Złoty dzień dla polskiego boksu trwa w Budapeszcie
- Julia Szeremeta i Natalia Kuczewska zostały złotymi medalistkami młodzieżowych mistrzostw Europy do lat 23
- Szanse na złoto mają jeszcze Barbara Marcinkowska i Emilia Koterska
Julia Szeremeta młodzieżową mistrzynią Europy! Kuczewska też złota
Sobotni dzień finałów młodzieżowych mistrzostw Europy do lat 23 zaczął się dla reprezentacji Polski znakomicie. Biało-czerwoni mają szansę na cztery medale – do finałów dostały się Natalia Kuczewska, Julia Szeremeta, Barbara Marcinkowska i Emilia Koterska. Jako pierwsza w ringu zaprezentowała się Natalia Kuczewska, która na punkty pokonała Kelsey Carol Oakley i mogła się cieszyć ze złotego medalu.
W trzeciej walce w ringu zaprezentowała się Julia Szeremeta. Polka w pierwszym pojedynku miała poważne problemy, ale w kolejnych walkach zdecydowanie się rozkręcała i przebrnęła przez kolejne rundy bez kłopotów.
Polki walczą o złoto w finale MME. Oglądaj transmisję na żywo za darmo!
W wielkim finale w sobotę 29 listopada mierzyła się z Natalią Fasciszewską. Irlandka nie miała wiele do powiedzenia w tym pojedynku. Szeremeta świetnie poruszała się na nogach i zmuszała do defensywy rywalkę. Fasciszewska wielokrotnie schodziła głową zdecydowanie za nisko, co skutkowało odjętym punktem.
W trzeciej rundzie Szeremeta potwierdziła swoją dominację i została ogłoszona młodzieżową mistrzynią Europy po raz drugi. Polka broniła tytułu z Budvy z 2023 roku.
Kiedy walczą Polki?
Reprezentacja Polski ma już dwa złote medale młodzieżowych mistrzostw Europy. Zdobyły je Natalia Kuczewska i Julia Szeremeta. Przed nami jeszcze dwie kolejne szanse. W jedenastym pojedynku pokaże się Barbara Marcinkowska, a Emilia Koterska walczyć będzie w trzynastej walce.
Odważne zdjęcia finałowej rywalki Julii Szeremety! Ma polskie korzenie, wiemy skąd pochodzą jej rodzice