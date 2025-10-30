To był przerażający nokaut! Powalił rywala latającym kopnięciem na głowę, wkrótce powalczy na Gromdzie

Carriel to francuski zawodnik MMA, który rywalizuje głównie w wagach lekkiej i półśredniej. Jego zawodowy rekord to pięć zwycięstw i cztery porażki. Aż cztery z tych wygranych zakończyły się efektownymi nokautami – to znak firmowy Carriela, którego styl łączy agresję, siłę i widowiskowość.

Najgłośniejszy moment w jego karierze miał miejsce podczas gali BRAVE 74 we Francji, gdzie Carriel znokautował rywala efektownym latającym kopnięciem na głowę. Akcja ta błyskawicznie obiegła media i została uznana za jeden z najbardziej spektakularnych nokautów roku.

- Kubanza? Nie ma problemu! Przyszedłem po pas! Jestem gotowy walczyć z nim choćby teraz! - powiedział Carriel tuż po tym efektownym zwycięstwie. Słowa te skierowane były do Eliezera Kubanzy, który w latach 2023-2024 wygrał cztery walki w BRAVE. - Levy, nie zrobiłeś na mnie wrażenia. Kiedy zamkną nas razem w klatce, pokażę ci, kto naprawdę rządzi w dżungli - odpowiedział. Ostatecznie nigdy nie doszło do starcia obu panów.

Gromda 23: kiedy gala i kto wystąpi?

Carriel w stójce czuje się znakomicie i z pewnością dlatego zgodził się na walkę w Gromdzie.

"Autor jednego z najefektowniejszych nokautów w świecie MMA. Dynamiczny i eksplozywny kosiciel czerepów, uwielbiający dobijać swoich rywali. Karaibski pirat z francuskim paszportem gotowy na krwawą i brutalną solówę z Polakami" - napisała federacja o Carrielu w informacji prasowej.

Choć jeszcze nie znamy żadnego zestawienia gali Gromda 23, to kilka nazwisk zostało już ogłoszonych. 5 grudnia w akcji zobaczymy m.in. dobrze znanych z wcześniejszych edycji Bartłomieja "Balboę" Domalika oraz Jakuba Słomkę.

