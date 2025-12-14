Zmasakrowana twarz polskiego pięściarza po walce. Wyglądało to fatalnie [ZDJĘCIA]

Boks potrafi być niezwykle widowiskowy. Kibice przekonali się o tym podczas gali Rocky Boxing Night w Sopocie

W pojedynku Kajetach Kalinowski – Paweł Stępień nie brakowało ogromnych emocji

Stępień zakończył to starcie z potworną opuchlizną, przez którą ostatecznie przegrał

Rocky Boxing Night: Potworna opuchlizna na twarzy pięściarza

Kajetan Kalinowski i Paweł Stępień skradli show podczas gali Rocky Boxing Night w Sopocie. W sobotę, 13 grudnia panowie dali niesamowitą, widowiskową walkę, która porwała kibiców licznie zgromadzonych w trójmiejskiej hali. Od samego początku nie brakowało efektownych wymian, które musiały podobać się fanom. Losy wyrównanego starcia zaczęły się zmieniać dopiero w drugiej połowie konfrontacji.

Kalinowski w szóstej rundzie efektowną kombinacją ciosów posłał na deski Stępnia, którego oko zamykało się z minuty na minutę coraz bardziej. Stepień próbował napierać, ale opuchlizna na oku doskwierała mu coraz bardziej.

Przed startem ósmego starcia do narożnika Stępnia wezwany został lekarz, którzy zadecydował, że starcie nie może być dłużej kontynuowane. W tej sposób Kalinowski został posiadaczem dwóch pasów regionalnych WBC Francophone i Baltic w wadze półciężkiej.

Wyniki gali Rocky Boxing Night: