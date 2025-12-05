Awantura na GROMDA. Rzucili się w czterech na Polaków. Potężne dymy [GALERIA]

GROMDA 23 już w piątek, 5 grudnia w Pionkach. To kolejna gala walk na gołe pięści

W jednym z najbardziej elektryzujących starć „Scarface” zmierzy się z „Heavyheartem”

Na face-to-face przed galą doszło do wierutnej awantury, która uspokajali organizatorzy i ochrona

GROMDA 23: Awantura na face-to-face

Czas na kolejny krwawy piątek. Czas na GROMDA 23! Już dzisiaj (5 grudnia) w Pionkach odbędzie się kolejna gala największej polskiej organizacji walk na gołe pięści. Przed samym wydarzeniem zrobiło się naprawdę gorąco! Na face-to-face, który odbył się w czwartek, 4 grudnia rozpętała się bardzo poważna awantura.

Jako pierwsi na scenie pojawili się zawodnicy dowodzeni przez Fifena Aramiego, znanego jako „Heavyheart”. Reprezentant Niemiec z afrykańskimi korzeniami rzucał wiele ostrych słów pod adresem Sebastiana „Scarface'a” Skiermańskiego.

Balboa - Słomka w walce wieczoru gali Gromda 23. Stanowcze słowa Słomki w kontekście rewanżu z Kubiszynem

W końcu, gdy spotkali się twarzą w twarz emocje eksplodowały. „Heavyheart” ruszył w kierunku Polaka, a za nim wystartowali jego koledzy. Błyskawicznie rozpętała się awantura, z którą z trudem poradziło sobie sześciu ochroniarzy.

Zobacz zdjęcia i wideo z awantury przed GROMDA 23 poniżej.

GROMDA 23: Kto w walce wieczoru? Gdzie oglądać?

Gala GROMDA 23 odbędzie się w piątek, 5 grudnia o godzinie 20:00. Wydarzenie transmitowane będzie tylko w systemie PPV na GROMDA.TV.

W walce wieczoru Bartłomiej „Balboa” Domalik zmierzy się z Jakubem Słomką. Oprócz nich zobaczymy wiele extra-fightów oraz mecz Polska Siła vs Black Power.