FAME 27 na żywo. Alanik zalał się krwią w walce z Matrixem! Sędzia nie dopuścił go do dalszej walki [relacja i wynik live]

FAME 27 wyniki na żywo:

Walka wieczoru:

Tomasz Adamek vs Roberto Soldić - boks, 8 rund

Karta główna:

Michał Materla vs Dawid "Crazy" Załęcki - boks w małych rękawicach

Lexy Chaplin vs Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk - K-1 w małych rękawicach

Marcin Najman vs Łukasz "Tuszol" Tuszyński – MMA

Wiktor "Wronek" Wronka vs Hubert Dajczman - boks w małych rękawicach

Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski – MMA

Kamil Minda vs Bartosz Szachta - K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna:

Michał "Matrix" Królik vs Alan Kwieciński - K-1 w małych rękawicach - Matrix wygrał przez TKO

vs - K-1 w małych rękawicach - Matrix wygrał przez TKO Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński - MMA - Bojan poddał Hermesa

Na żywo FAME 27 Trwa przedstawienie bohaterów kolejnych walk. Zaczynamy kartę główną. Matrix vs Alanik runda I KONIEC! Kwieciński przegrywa, lekarz przerwał walkę! Potężna bitka od samego początku! Matrix ruszył na Kwiecińskiego, Alan wytrwał, zaczął kontrować, ale na niewiele się to zdało, ponieważ Matrix po chwili ruszył z kolejną szarżą i rozwalił twarz Alanika. Do klatki wszedł lekarz, który musiał zatamować bardzo mocne krwawienie na twarzy Kwiecińskiego, ale po chwili zdecydował on, że zawodnik nie jest w stanie kontynuować walki. Matrix vs Alanik runda I Zaczęli! Nie czekamy, lecimy dalej. Michał "Matrix" Królik i Alan Kwieciński wchodzą do klatki, walka w K-1. Bojan vs Hermes runda I KOOOONIEEEEC! Bojan poddał Hermesa! Hermes starał się zepchnąć Bojana do obrony, ale ten poszedł po obalenie i szybko mu się to udało! Bojanko sporo wysiłku musiał włożyć w to, aby ustabilizować swoją pozycję, ale udało mu się w połowie rundy wejść w dosiad! Nie mógł on jednak wyprowadzić w pełni mocnych ciosów, ponieważ Hermes mocny przytrzymywał swojego rywala. Nagle jednak Bojan udusił rywala przedramieniem! Co za skończenie już w pierwszej walce na FAME 27! Bojan vs Hermes runda I Zaczęli! Brajan "Bojan" Bojanko i Bartosz "Hermes" Jarzyński wychodzą już do klatki! Walka odbędzie się w formule MMA. Przed pierwszą walką jeszcze oficjalne otwarcie gali. Za chwilę pierwsza walka gali FAME 27! Syn Karola Nawrockiego na FAME 27! Daniel Nawrocki obejrzy na żywo wielką walkę Adamek - Soldić Już wiadomo, że na FAME 27 pojawił się specjalny gość - syn prezydenta Polski! Tomasz Adamek zrobił to tuż przed walką z Roberto Soldiciem! To podzieliło fanów Górala Do pierwszej walki jeszcze daleko, więc macie czas, by zobaczyć, co Tomasz Adamek robił przed galą. To wywołało sporo dyskusji pośród fanów! Dobry wieczór! Zaczyna się gala FAME 27! Przed nami najpierw oczywiście studio. Witamy w relacji na żywo z gali FAME 27: Kingdom! Start gali o 19:30, bądźcie z nami!

Odśwież relację

FAME MMA 27 relacja na żywo. Adamek - Soldić, Materla - Crazy, Lexy - Sheeya kto wygrał?

Federacja FAME MMA z roku na rok idzie o krok dalej. Wielkie poruszenie w świecie sportów walki w Polsce wywołało już samo podpisanie kontraktu z Tomaszem Adamkiem, ale późniejsze ruchy freakowej federacji wcale nie od tego nie odstawały rozmachem. Organizacja wyraźnie stopniowała poziom sportowy dla swojej nowej gwiazdy – najpierw zmierzył się on z jutuberem „Bandurą”, później zaś dostał celebrytę Kasjusza „Don Kasjo” Życińskiego, który ma jednak za sobą przeszłość sportową (medal mistrzostw Polski w boksie). Teraz poprzeczka idzie jeszcze wyżej – na poziom podobny do tego, jaki czekał Adamka na gali KSW: Epic, gdzie mierzył się z Mamedem Khalidovem. Tym razem rywalem Adamka będzie Roberto Soldić, który nie dość, że jest młodszy od Khalidova, to jeszcze wygrał z nim jeszcze w czasach rywalizacji w KSW. Ale to nie będą jedyne gwiazdy na FAME 27.

Michał Materla po trzech latach wrócił do walki z Mariuszem Pudzianowskim. Powiedział to wprost!

Kolejnym głośnym transferem do FAME MMA było przyjście Michała Materli. W jego debiucie we freakach zmierzy się z Dawidem „Crazy” Załęckim, tatą Denisa Załęckiego. „Crazy” już nie raz udowodnił, że ma zadatki na wielkiego fightera, ale FAME go nie oszczędza, dając mu praktycznie samych ciężkich rywali. Dawid Załęcki jednak nikogo się nie boi, nawet byłego mistrza KSW w wadze średniej i będzie chciał pokazać, że nie bez powodu wybór padł na niego. Wśród zawodników gali FAME 27 pojawią się także m.in. Marcin Najman, który zmierzy się z Tuszolem, czy Lexy Chaplin, której rywalką będzie Klaudia „Sheeya” Kołodziejczyk. O tym, jak mocna gala się szykuje, świadczy fakt, że w karcie wstępnej zobaczymy choćby... Alana Kwiecińskiego weterana freak-fightów.