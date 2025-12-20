Jake Paul opublikował wideo ze szpitala po złamanej szczęce. Tak wygląda po nokaucie z rąk Joshuy

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-12-20 10:13

To nie była walka, a bolesna lekcja pokory. Anthony Joshua w brutalnym stylu rozprawił się z Jakiem Paulem podczas gali w Miami, nokautując YouTubera w szóstej rundzie. Hitowe starcie, transmitowane przez platformę Netflix, zakończyło się dla amerykańskiego celebryty w najgorszy możliwy sposób – zamiast upragnionego zwycięstwa, Paul opuścił Kaseya Center w karetce, a lekarze zdiagnozowali u niego złamanie szczęki. Opublikował w sieci wideo ze szpitala.

Anthony Joshua Jake Paul

i

Autor: Lynne Sladky/ Associated Press

Anthony Joshua nie dał szans Jake'owi Paulowi w walce wieczoru podczas gali w Miami. Były mistrz świata wagi ciężkiej znokautował amerykańskiego youtubera w szóstej rundzie. Porażka okazała się dla celebryty bardzo kosztowna – Paul trafił do szpitala ze złamaną szczęką.

Wydarzenie zorganizowane w Kaseya Center na Florydzie, transmitowane przez platformę Netflix, wzbudzało ogromne emocje na długo przed pierwszym gongiem. W środowisku bokserskim toczyła się dyskusja na temat powagi tego zestawienia, a część obserwatorów sugerowała nawet możliwość "ustawki". Postawa Joshuy w ringu szybko rozwiała jednak wszelkie wątpliwości co do charakteru pojedynku.

Jake Paul - dziewczyna. Piękna blondynka to gwiazda sportu! Jutta Leerdam zachwyca

Jake Paul - Anthony Joshua: YouTuber pokazał wideo ze szpitala

Były czempion federacji WBA, WBO i IBF od początku zdominował rywala. Mimo ambicji i woli walki, Jake'owi Paulowi wyraźnie brakowało umiejętności technicznych, by nawiązać równorzędną rywalizację z pięściarzem ze ścisłej światowej czołówki. Joshua boksował metodycznie, sukcesywnie rozbijając gardę przeciwnika.

Finał nastąpił w szóstej odsłonie. Brytyjczyk przeprowadził decydującą akcję, po której Paul padł na deski i sędzia przerwał pojedynek. Skutki nokautu okazały się poważne – Amerykanin został niezwłocznie przetransportowany do szpitala. Według wstępnych diagnoz lekarzy, youtuber doznał złamania szczęki.

Anthony Joshua – Jake Paul: Kto wygrał walkę? Hitowe starcie w Miami zszokowało świat

YouTuber opublikował już nawet wideo ze szpitala, gdzie popijał wodę przez rurkę, a obok stał jego brat, Logan, gwiazda WWE. - Złamana szczęka, dziękuję za wsparcie. Jest ze mną ok - napisał na Instagramie.

Lekcja pokory dla Jake'a Paula

Dla Joshuy, który jeszcze we wrześniu 2024 roku toczył bój o pas mistrzowski, walka z Paulem była starciem z rywalem o zupełnie innym statusie sportowym. Influencer, legitymujący się przed tym pojedynkiem bilansem 12 zwycięstw i jednej porażki, budował dotychczas swój rekord głównie na konfrontacjach z weteranami sportów walki.

Anthony Joshua - Jake Paul
22 zdjęcia
ANTHONY JOSHUA
BOKS
JAKE PAUL