Wielki hit z udziałem Mateusz Gamrota potwierdzony! Legendarny zawodnik rywalem Polaka

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-09-23 23:19

To miała być walka Rafaela Fizieva z Charlesem Oliveirą, jednak plany azerskiego zawodnika pokrzyżowała kontuzja, a wszystko wykorzystał Mateusz Gamrot! Polak kilka razy nawoływał do Brazylijczyka, że może wejść do walki na gali 11 października w Rio de Janeiro. "Do Bronx" tłumaczył się, że przygotowywał się do przeciwnika o zupełnie innym stylu. Na te słowa szybko "Gamer" odpowiedział i robił wszystko, aby do tego doszło. Oficjalna informacja została przekazana bardzo późną porą we wtorek 23 września. Dojdzie do walki Gamrota z Oliveirą! Niesamowity hit!

Hitowe starcie potwierdzone! Gamrot zmierzy się z Oliveirą!

Mateusz Gamrot od momentu, gdy z walki z Charlesem Oliveirą wypadł Rafael Fiziev wytoczył potężne działa w kierunku Brazylijczyka namawiając go do tego, aby ten zgodził się na wejście do klatki z byłym mistrzem KSW.

Szacunek @CharlesDoBronxs, ale powiedziałem UFC wprost – chcę się z tobą zmierzyć w twoim własnym domu. To będzie prawdziwy majstersztyk i jestem gotów to udowodnić - pisał "Gamer".

Kolejnego dnia odpowiedział na słowa Oliveiry, który sugerował, ze przygotowywał się do przeciwnika o zupełnie innym stylu walki.

Słyszałem, że martwisz się moim stylem walki, mimo, że miałeś pełny obóz przygotowawczy. Ja nie miałem czasu na obóz i nadal jestem gotowy na walkę w klatce. Dwa tygodnie na przygotowania – jestem już w American Top Team. Bez wymówek, zróbmy to! - przekonywał Polak.

Gamrot vs Oliveira! Prawdziwy hit z udziałem Polaka

Na oficjalnych kontach na portalu "X" zostało potwierdzone, że dojdzie do starcia, o które Gamrot tak zabiegał! Polak od razu zareagował na te wieści za pomocą swoich mediów społecznościowych i nie ukrywał swojej radości z powodu tak spektakularnej walki, w której ma okazję wziąć udział.

Ogromna szansa dla Gamrota!

Były mistrz KSW w oktagonie UFC występuje od 2020 roku i stoczył 11 walk, po których może się pochwalić ośmioma triumfami oraz trzema porażkami. Ostatni raz 34-latek pojawił się w oktagonie UFC w maju 2025 roku, wówczas w pełni zdominował Ludovita Kleina.

Charles Oliveira to były mistrz największej federacji sportów walki na świecie. Upragniony tytuł wywalczył w starciu z Michaelem Chandlerem, następnie obronił pas mistrzowski po zwycięstwie nad Dustinem Poirierem. Druga obrona tytułu kompletnie nie poszła po myśli Brazylijczyka, ponieważ wygrał z Justinem Gaethje, jednak przez przekroczenie limitu wagowego został pozbawiony tytułu. Była to pierwsza taka sytuacja w historii federacji.

