Tak Mateusz Gamrot zareagował na ogłoszenie walki z legendą! Szalone sceny, wszystko się nagrało

Pierwotnie Oliveira miał zmierzyć się z Fizieevem, ale uraz wykluczył Kirgiza z rywalizacji. Gamrot, od dawna marzący o walce z zawodnikiem z absolutnej czołówki, nie wahał się ani chwili. Dla Polaka, który sam zabiegał o to starcie w mediach społecznościowych, to ogromna szansa i jednocześnie jedno z największych wyzwań w karierze. Oliveira, były mistrz i rekordzista UFC pod względem liczby poddań, wciąż należy do najbardziej niebezpiecznych zawodników dywizji. Po przegranej w walce o pas z Ilią Topurią potrzebuje zwycięstwa, aby udowodnić, że wciąż może bić się o najwyższe cele.

Mateusz Gamrot ma głód walki. Polski wojownik o mieszkaniu na Florydzie

Gamrot - Oliveira na gali UFC Fight Night w Rio de Janeiro już 11 października

Eksperci podkreślają, że to starcie dwóch zupełnie różnych styli. Oliveira słynie z piekielnie groźnego parteru i szerokiego arsenału poddań. W stójce potrafi zaskoczyć agresją, ale jego siłą pozostaje umiejętność wykorzystywania najmniejszych błędów rywali. Gamrot z kolei bazuje na zapasach, kondycji i nieustannej presji. Potrafi rozbić przeciwnika ciągłymi sprowadzeniami i kontrolą w parterze, ale równie dobrze czuje się w wymianach stójkowych. Amerykańskie media zwracają uwagę, że Polak często rozkręca się w późniejszych rundach, co może być kluczowe w pięciorundowej batalii.

Zdemolował rywala w 20 sekund! Kolejny Polak w UFC, szef federacji w ogromnym szoku, padły niecenzuralne słowa [WIDEO]

Zwycięstwo Polaka oznaczałoby przełom – Gamrot wskoczyłby do ścisłej czołówki wagi lekkiej i prawdopodobnie już wkrótce mógłby bić się o pas. Porażka, choć nie byłaby końcem jego drogi, na pewno opóźniłaby marsz po mistrzostwo. Dla Oliveiry wygrana w Rio to szansa na odbudowę reputacji i udowodnienie, że kryzys po utracie tytułu był jedynie chwilowy. Przegrana natomiast mogłaby na dobre odsunąć go od mistrzowskich aspiracji.

Tak Gamrot zareagował na ogłoszenie walki z Oliveirą. Szalona radość Polaka!

Zdaniem amerykańskich mediów zapowiada się na pojedynek pełen napięcia. Oliveira wniesie doświadczenie, Gamrot – głód sukcesu i determinację. W klatce spotkają się dwa style, dwie osobowości i dwie drogi kariery, które w Rio mogą przeciąć się w najbardziej widowiskowy sposób.

Widowiskowa była już zresztą reakcja Gamrota na ogłoszeniu pojedynku z legendą. Zresztą zobaczcie sami!

Fenomenalne wieści dla fanów Jana Błachowicza! Zawodnik UFC wraca do oktagonu? Wymowny wpis