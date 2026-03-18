Denis Labryga postawi się byłej gwieździe UFC? Weteran i mistrz chce pokrzyżować mu plany na FAME 30!

Denis Labryga zmierzy się z Makhmudem Muradovem o pas wagi ciężkiej FAME

Jego przeciwnik to uznany weteran organizacji UFC i tymczasowy mistrz OKTAGON MMA

Czy w sobotę, 21 marca sprawi niespodziankę i pokona Uzbeka?.

Denis Labryga (30 l.) marzy o występach w organizacji UFC. Utalentowanego zawodnika już w sobotę, 21 marca, czeka poważny sprawdzian. Na gali FAME 30 zmierzy się z weteranem największej organizacji świata Makhmudem Muradovem (36 l.). Czy sprawi niespodziankę i wykona kolejny krok w kierunku UFC?

Muradov stoczył siedem pojedynków w UFC. Wygrał cztery z nich, a obecnie jest tymczasowym mistrzem OKTAGON MMA, czołowej europejskiej organizacji. „Mach” wygrał poprzedni turniej FAME z udziałem profesjonalnych zawodników.

Utalentowany Polak marzy o trafieniu do UFC

Z kolei Denis Labryga wygrał turniej FAME 26: GOLD w kontrowersyjnych okolicznościach po nieintencjonalnym kopnięciu w krocze Mateusza „Don Diego” Kubiszyna. W przeszłości pokonał byłego zawodnika KSW czy UFC Jaya Silvę.

- To nie są bujdy, że jest możliwość dostania się z FAME chociażby na walkę w Dana White's Contender Series (gala z pojedynkami prospektów, którzy mogą podpisać kontrakt z UFC – dop. red.). Cały czas w to wierzę – przyznał Denis Labryga przed swoim pojedynkiem.

Czy Labryga udowodni swoją sportową klasę i pokona Muradova? A może doświadczony lis przechytrzy młody, polski talent? Gala FAME 30 już w sobotę!

