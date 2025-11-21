Była policjantka zawalczy w FAME MMA. Doris BJJ błysnęła formą przed walką z Laluną!

Do gali FAME 28: Armagedon zostały już tylko godziny. W karcie walk znalazło się 10 pojedynków, w tym pierwsza w historii walka kobiet w "rzymskiej klatce". Legendarna arena wymyślona przez Jacka Murańskiego będzie miejscem konfrontacji "Laluny" z byłą policjantką Dorotą Kochanek, znaną bardziej jako "Doris BJJ". To jedyna walka kobiet na FAME 28, ale budzi naprawdę spore emocje. Nie tylko ze względu na wykorzystanie "rzymskiej klatki" - będzie to debiut "Doris" w FAME MMA.

Doris BJJ błysnęła formą przed walką z Laluną w FAME MMA

Była policjantka dała się poznać w świecie freak-fightów podczas programu FAME: Randki, w którym uczestniczył Denis Labryga. Jej występ spotkał się z pozytywnym odbiorem widzów i nie trzeba było długo czekać na angaż "Doris BJJ" w FAME. Już w sobotę była policjantka zawalczy z "Laluną", a dzień wcześniej błysnęła formą na ważeniu.

"Poranna ceremonia ważenia już za nami! Zawodnicy FAME 28: ARMAGEDON są w świetnej formie. Widać, że całe przygotowania nie poszły na marne" - napisał oficjalny profil federacji, prezentując zdjęcie m.in. "Doris" ze wspomnianego ważenia. Debiutantka weszła na wagę w pomarańczowym dresowym komplecie, podkreślającym jej smukłą talię. Widać efekty regularnych treningów, a więcej zdjęć byłej policjantki i nowej zawodniczki FAME znajdziesz w powyższej galerii.

Oto pełna karta walk gali FAME 28:

Walka wieczoru:

Marcin Wrzosek vs Paweł Tyburski - na zasadach Punchair

Karta główna:

Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak vs Bartosz Żukowski - boks

Natan Marcoń vs Paweł Jóźwiak - boks w małych rękawicach

Szymon "Szymol" Besser vs Brajan "Bojan" Bojanko - K-1 w małych rękawicach

Paweł "Scarface" Bomba vs Marcin "Cesarz" Najman

Michał Pasternak vs Kamil Minda - MMA, no time limit

Katarzyna "Laluna" Lirsz vs Dorota "Gliniara" Kochanek - boks w małych rękawicach w "rzymskiej klatce"

Sejczento & Koziołek vs Patryk "Gleba" Tołkaczewski - K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna (za darmo - YouTube):

Gracjan Szadziński vs Piotr Bomba

Erwin Burzyński vs Krzysztof "Malicha" Maliszewski - K-1 w małych rękawicach