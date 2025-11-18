Anthony Joshua zarobi fortunę za walkę z YouTuberem. Chora stawka w grze!

Anthony Joshua – Jake Paul: Hitowa walka potwierdzona!

Były mistrz świata wagi ciężkiej Anthony Joshua stoczy pokazową walkę z Jake’em Paulem. Do niecodziennego pojedynku dojdzie 19 grudnia w Kaseya Center w Miami, a transmisję na żywo zapewni platforma Netflix. Starcie zostało zakontraktowane na osiem trzyminutowych rund. Dla 28-letniego Amerykanina będzie to największe wyzwanie w dotychczasowej karierze. Paul wygrał 12 z 13 zawodowych walk, z czego siedem przez nokaut. Ostatni raz wystąpił w ringu w czerwcu, kiedy pokonał Julio Cesara Chaveza Jr. jednogłośną decyzją sędziów.

– To nie będzie symulacja przeprowadzona przez sztuczną inteligencję, lecz dzień sądu. Profesjonalna walka wagi ciężkiej z elitarnym pięściarzem, który wciąż jest w swoim najlepszym okresie – zapowiedział Paul, którego kanał na YouTube śledzi blisko 21 mln osób.

Kompromitacja! Fani byli wściekli na to, co wydarzyło się w trakcie walki Mike Tyson vs Jake Paul. Wstyd to mało powiedziane

Jake Paul zadebiutował w boksie w 2020 roku. Jak dotąd przegrał tylko raz – z Tommym Furym, młodszym bratem Tysona Fury’ego. 15 listopada 2024 roku sensacyjnie pokonał 59-letniego Mike’a Tysona, co ponownie rozpaliło jego medialną rozpoznawalność. – Kiedy wygram z Anthonym Joshuą, nikt nie będzie mógł odmówić mi szansy na tytuł mistrza świata. To właśnie chcieli zobaczyć moi hejterzy – dodał Amerykanin.

Joshua był mistrzem świata w boksie i jest faworytem!

Joshua ma na koncie 28 zwycięstw w 32 walkach, w tym aż 25 przez nokaut. W 2012 roku zdobył złoto igrzysk w Londynie, a po przejściu na zawodowstwo długo pozostawał niepokonany. Jego seria zwycięstw została przerwana w 2019 roku przez Andy’ego Ruiza Jr., lecz pół roku później Brytyjczyk wziął rewanż.

W kolejnych latach Joshua dwukrotnie uległ Ołeksandrowi Usykowi, a ostatnią walkę o mistrzostwo IBF przegrał we wrześniu 2024 roku z Danielem Dubois. – Nie okażę litości. Wróciłem, by zrobić show. Każdy zobaczy pobitą twarz Jake’a Paula po tej walce – zapowiedział Joshua.

Ile zarobią Jake Paul i Anthony Joshua za hitową walkę?

Według informacji udzielonych przez „Daily Mail”, obaj zawodnicy zarobią horrendalne gaże. Jak poinformował brytyjski dziennik obaj mają podzielić między siebie aż 140 milionów dolarów. To wszystko za spędzenie maksymalnie 24 minut w ringu.

To oznacza, że każda runda spędzona między linami wyceniona jest w tym starciu na blisko 3 miliony dolarów. Zawrotna suma dorasta jednak do rangi wydarzenia, które wzbudziło w mediach ogromne zainteresowanie już miesiąc przed pojedynkiem.