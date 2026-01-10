Knyba - Kabayel: Gdzie oglądać? O której godzinie walka Polaka o pas WBC Interim?

Stawka pojedynku jest ogromna. Zwycięzca starcia w Rudolf-Weber-Arena nie tylko zgarnie prestiżowy pas WBC Interim, ale także wykona milowy krok w stronę walki z absolutnym królem wagi ciężkiej – Ołeksandrem Usykiem. Dla 29-letniego Polaka to skok na głęboką wodę, ale i szansa na zapisanie się w historii.

Polski Husarz zniszczy plany na reinkarnację niemieckiego boksu?

Damian Knyba (17-0, 11 KO) to fenomen fizyczny. Mierzący 201 cm wzrostu bydgoszczanin późno trafił do boksu – wcześniej trenował lekkoatletykę (pchnięcie kulą, rzut dyskiem). Profesjonalną karierę rozpoczął dopiero w wieku 20 lat, a szlify zdobywał głównie na ringach w USA. Choć jest niepokonany, Agit Kabayel będzie pierwszym rywalem z tak wysokiej półki.

– W sobotę pokażę, na jakim jestem poziomie i co potrafię. Pokażę polską siłę i dam z siebie w ringu wszystko – zapowiada bojowo Knyba, który podczas spotkania twarzą w twarz wyraźnie górował nad rywalem wzrostem i zasięgiem ramion.

Knyba – Kabayel: To dodatkowa stawka pojedynku! W grze jest nie tylko mistrzowski pas

Rywal Polaka, Agit Kabayel (26-0, 18 KO), to faworyt bukmacherów i ulubieniec miejscowej publiczności. 33-latek z Leverkusen ma za sobą trudną przeszłość (w tym wyrok za udział w bójce), ale sportowo wrócił na szczyt. Niemcy widzą w nim następcę legend niemieckiego boksu. Kabayel słynie z twardego stylu i niszczycielskich ciosów na wątrobę.

Knyba – Kabayel: O której godzinie walka?

Starcie Polaka z Niemcem jest walką wieczoru gali w Oberhausen. Według planu organizatorów, zawodnicy mogą wyjść do ringu około godziny 22:00.

Należy jednak pamiętać, że w boksie zawodowym często zdarzają się przesunięcia wynikające z czasu trwania wcześniejszych walk. Niewykluczone zatem, że pierwszy gong usłyszymy nieco później – około godziny 22:45.

Gdzie oglądać walkę Knyba – Kabayel?

Pojedynek Knyba – Kabayel będzie main eventem gali w Oberhausen. Pojedynek nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Walkę Knyba – Kabayel można oglądać na platformie streamingowej DAZN.