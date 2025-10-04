Policja pokazała, co znaleziono przy zatrzymaniu „Bad Boya”. Maczety, petardy, broń pneumatyczna [ZDJĘCIA]

Zatrzymanie Denisa Z., znanego również w świecie freak-fightowym jako „Bad Boy”, wywołało masę emocji. Mężczyzna był jedną z gwiazd tego środowiska, występował w przeszłości na galach Gromdy, a następnie na High League, Clout MMA, aż w końcu trafił do FAME MMA. Denis Z. znany był ze swojej niechęci do policji, którą szczycił się niemal na każdym kroku, co było jednak też po części jego słabą stroną – wielu jego rywali chętnie wykorzystywało ten fakt, by zdenerwować „Bad Boya”, który bardzo nerwowo reagował na każdy „zarzut” ze strony innych zawodników o jakiekolwiek spoufalenie się z policją. To też była jego cecha charakterystyczna – Denis Z. szybko wpadał w gniew i robił dużo „dymów”, co tylko nakręcało zainteresowanie jego walkami.

Denis Z. „Bad Boy” zatrzymany! Gwiazdor freak-fightów wpadł w ręce policji

W sobotę, 4 października, policja poinformowała o zatrzymaniu trzech pseudokibiców jednego z toruńskich klubów za udział w bójce. Jak potwierdziło radio RMF FM, wśród zatrzymanych był właśnie Denis Z. Policja pokazała też przedmioty, jakie znaleziono przy zatrzymanych podczas czynności. – Wszyscy są podejrzewani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Mężczyźni są dobrze znani toruńskim kryminalnym, mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych. W trakcie zatrzymania funkcjonariusze znaleźli przy nich przedmioty przypominające broń, petardy hukowe i maczety, które zostały zabezpieczone przez policyjnych techników – czytamy w oficjalnym komunikacie. W galerii poniżej zobaczycie przedmioty, jakie znaleziono podczas zatrzymania Denisa Z. i pozostałej dwójki pseudokibiców – widać tam maczety czy przedmiot wyglądający jak pistolet, najpewniej pistolet pneumatyczny, na co wskazują leżące obok naboje ze sprężonym gazem.