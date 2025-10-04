Policja pokazała, co znaleziono przy zatrzymaniu „Bad Boya”. Maczety, petardy, broń pneumatyczna [ZDJĘCIA]

Piotr Mika
2025-10-04 10:33

Gwiazda FAME MMA i całego środowiska freak-fightów w Polsce, Denis Z. ps. „Bad Boy”, został zatrzymany przez policję. Informację te w sobotę rano, 4 października, potwierdziło radio RMF FM, a wraz z Denisem Z. zatrzymano również dwóch innych mężczyzn, w tym... 15-latka. Policja udostępniła zdjęcia niebezpiecznych przedmiotów, które znalazła przy zatrzymanych, a wśród nich były m.in. maczety czy przedmioty przypominające broń palną.

Zatrzymanie Denisa Z., znanego również w świecie freak-fightowym jako „Bad Boy”, wywołało masę emocji. Mężczyzna był jedną z gwiazd tego środowiska, występował w przeszłości na galach Gromdy, a następnie na High League, Clout MMA, aż w końcu trafił do FAME MMA. Denis Z. znany był ze swojej niechęci do policji, którą szczycił się niemal na każdym kroku, co było jednak też po części jego słabą stroną – wielu jego rywali chętnie wykorzystywało ten fakt, by zdenerwować „Bad Boya”, który bardzo nerwowo reagował na każdy „zarzut” ze strony innych zawodników o jakiekolwiek spoufalenie się z policją. To też była jego cecha charakterystyczna – Denis Z. szybko wpadał w gniew i robił dużo „dymów”, co tylko nakręcało zainteresowanie jego walkami.

Denis Z. „Bad Boy” zatrzymany! Gwiazdor freak-fightów wpadł w ręce policji

W sobotę, 4 października, policja poinformowała o zatrzymaniu trzech pseudokibiców jednego z toruńskich klubów za udział w bójce. Jak potwierdziło radio RMF FM, wśród zatrzymanych był właśnie Denis Z. Policja pokazała też przedmioty, jakie znaleziono przy zatrzymanych podczas czynności. – Wszyscy są podejrzewani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Mężczyźni są dobrze znani toruńskim kryminalnym, mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych. W trakcie zatrzymania funkcjonariusze znaleźli przy nich przedmioty przypominające broń, petardy hukowe i maczety, które zostały zabezpieczone przez policyjnych techników – czytamy w oficjalnym komunikacie. W galerii poniżej zobaczycie przedmioty, jakie znaleziono podczas zatrzymania Denisa Z. i pozostałej dwójki pseudokibiców – widać tam maczety czy przedmiot wyglądający jak pistolet, najpewniej pistolet pneumatyczny, na co wskazują leżące obok naboje ze sprężonym gazem.

Denis Z. ps. Bad Boy zatrzymany. Oto, co przy nim znaleźli
9 zdjęć