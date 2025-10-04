Denis Z. „Bad Boy” zatrzymany! Gwiazdor freak-fightów wpadł w ręce policji

Denis Z. "Bad Boy" zatrzymany przez policję!

Denis Z. to jedna z najpopularniejszych postaci w środowisku freak-fightów. Wywodzący się ze środowiska pseudokibiców jednego z toruńskich klubów zawodnik dał się poznać jako bardzo eksplozywny w klatce oraz dostarczający dużo emocji na konferencjach prasowych przed walkami. Z „Bad Boyem” w konflikt wdało się wielu innych zawodników. Jego rywale szybko zauważyli, jak łatwo sprowokować Denisa Z. i korzystali z tego regularnie podczas konferencji i F2F przed walkami, by podkręcić emocje.

Nie było żadną tajemnicą, że „Bad Boy” już w przeszłości miał problemy z prawem. Niedawno pojawiły się informacje na temat tego, że może być zatrzymany przez policję, a nawet jeden z szefów FAME MMA, Michał „Boxdel” Baron opublikował na Instagramie nagranie, na którym rzekomo widać uciekającego Denisa Z. – mężczyzna na nagraniu wrzucił jakiś przedmiot do jednego z samochodów stojącego pod blokiem, a po chwili wsiadł do innego pojazdu przygotowanego do odjazdu.

Teraz RMF FM potwierdziło, że Denis Z. został zatrzymany przez toruńską policję, a wszystko miało związek z bójką na ulicy Podgórskiej. – Po kilkunastu godzinach od tego zajścia funkcjonariusze ustalili i zatrzymali trzy osoby, w tym nastolatka. Wszyscy są podejrzani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Policjanci zabezpieczyli u nich maczety, a także przedmioty przypominające broń – czytamy na rmf24.pl. Jednym z zatrzymanych ma być 15 latek. zatrzymanym, jak przekazało RMF FM, grozi 8 lat więzienia.