FAME 29 NA ŻYWO relacja. Potężne superfighty i S-Class Tournament na FAME 29 WYNIKI LIVE

FAME 29: Karta walk i WYNIKI:

Walka wieczoru:

Finał ośmioosobowego turnieju

Karta główna:

Dawid "Crazy" Załęcki - Bartosz Szachta

Paweł "Scarface" Bomba - Łukasz "Cameraboy" Pawłowski

Półfinał turnieju nr 2

Półfinał turnieju nr 1

Natalia "Nati Magical" Kowalczyk - Natalia Chereta

Patryk "Karabin" Pawlicki - Radosław "Rado z Londynu" Bazyluk

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn - Izu Ugonoh

Alberto Simao - Mateusz "Święty Mateusz" Szmyd

Makhmud Muradov - Marcin "Thanos" Sianos

Karta wstępna:

Tomasz Sarara - Jay "Da Spyda Killa" Silva

Kamil "King Kong" Minda - Jarosław "Koziołek" Kozieł i Przemysław "Sequento" Skulski

Finał FAME BOOSTER: "Mazan" vs "Siwy"

Na żywo FAME 29 Na początek oczywiście studio. Dobry wieczór! Za kilka minut początek gali FAME 29. Witamy w relacji na żywo z gali FAME 29. Start gali o 19:30, bądźcie z nami!

FAME MMA na galę o numerze 29 przygotowało naprawdę masę ciekawych pojedynków. Wśród nich zobaczymy starcia nie tylko gwiazd freak-fightowego podwórka, ale także wielu zawodników znanych ze swoich sportowych osiągnięć, którzy zmierzą się ze sobą zarówno w ramach superfightów jak i 8-osobowego turnieju, którego stawką jest Mercedes S-Class o wartości ponad 800 tys. złotych. Już pierwsza runda turnieju zapowiada się niezwykle emocjonująco, ponieważ zobaczymy w niej walki Kubisz vs Ugonoh, Sarara vs Jay Silva, Muradov vs Sianos i Alberto vs Szmyd. Mamy tu więc miks freak-fighterów i zawodowców, który może przynieść naprawdę ciekawe rozstrzygnięcia!

Oprócz tego będziemy świadkami także innych, ciekawych starć. Kamil Minda zmierzy się z dwoma rywalami naraz – Jarosławem „Koziołkiem” Koziełem i Przemysławem „Sequento” Skulskim. Oprócz tego zobaczymy też m.in. jedną walkę kobiet – Natalia „Nati Magical” Kowalczyk zmierzy się z Natalią Cheretą, a jedną z najbardziej elektryzujących walk wieczoru będzie starcie Dawida „Crazy” Załęckiego z Bartoszem Szachtą.