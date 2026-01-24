FAME 29 NA ŻYWO relacja. Potężne superfighty i S-Class Tournament na FAME 29 WYNIKI LIVE

Piotr Mika
Piotr Mika
2026-01-24 19:00

FAME 29 będzie z pewnością jedną z ciekawszych gal spod szyldu tej organizacji. Na karcie walk zobaczymy aż trzynaście starć! Wśród nich będą elektryzujące superfighty, takie jak „Crazy” Załęcki vs Szachta, a oprócz tego zobaczymy także finał turnieju S-Class Tournament, w którym stawką jest Mercedes S-Class warty ponad 800 tys. złotych!

FAME 26: Denis Labryga - Mateusz Don Diego Kubiszyn

i

Autor: Materiały prasowe FAME MMA/ Materiały prasowe

FAME 29: Karta walk i WYNIKI:

Walka wieczoru: 

  • Finał ośmioosobowego turnieju

Karta główna:

  • Dawid "Crazy" Załęcki - Bartosz Szachta
  • Paweł "Scarface" Bomba - Łukasz "Cameraboy" Pawłowski
  • Półfinał turnieju nr 2
  • Półfinał turnieju nr 1
  • Natalia "Nati Magical" Kowalczyk - Natalia Chereta
  • Patryk "Karabin" Pawlicki - Radosław "Rado z Londynu" Bazyluk
  • Mateusz "Don Diego" Kubiszyn - Izu Ugonoh
  • Alberto Simao - Mateusz "Święty Mateusz" Szmyd
  • Makhmud Muradov - Marcin "Thanos" Sianos

Karta wstępna:

  • Tomasz Sarara - Jay "Da Spyda Killa" Silva
  • Kamil "King Kong" Minda - Jarosław "Koziołek" Kozieł i Przemysław "Sequento" Skulski
  • Finał FAME BOOSTER: "Mazan" vs "Siwy"
Na żywo

FAME 29

Na początek oczywiście studio. 

Dobry wieczór! Za kilka minut początek gali FAME 29.

Witamy w relacji na żywo z gali FAME 29. Start gali o 19:30, bądźcie z nami!

FAME 29 relacja na żywo dzisiaj 24.01.2026 wyniki live

FAME MMA na galę o numerze 29 przygotowało naprawdę masę ciekawych pojedynków. Wśród nich zobaczymy starcia nie tylko gwiazd freak-fightowego podwórka, ale także wielu zawodników znanych ze swoich sportowych osiągnięć, którzy zmierzą się ze sobą zarówno w ramach superfightów jak i 8-osobowego turnieju, którego stawką jest Mercedes S-Class o wartości ponad 800 tys. złotych. Już pierwsza runda turnieju zapowiada się niezwykle emocjonująco, ponieważ zobaczymy w niej walki Kubisz vs Ugonoh, Sarara vs Jay Silva, Muradov vs Sianos i Alberto vs Szmyd. Mamy tu więc miks freak-fighterów i zawodowców, który może przynieść naprawdę ciekawe rozstrzygnięcia!

Izu Ugonoh brutalnie szczerze o sportowcach i pieniądzach przed galą Fame 29. Nie gryzł się w język, słowa prosto z serca

Oprócz tego będziemy świadkami także innych, ciekawych starć. Kamil Minda zmierzy się z dwoma rywalami naraz – Jarosławem „Koziołkiem” Koziełem i Przemysławem „Sequento” Skulskim. Oprócz tego zobaczymy też m.in. jedną walkę kobiet – Natalia „Nati Magical” Kowalczyk zmierzy się z Natalią Cheretą, a jedną z najbardziej elektryzujących walk wieczoru będzie starcie Dawida „Crazy” Załęckiego z Bartoszem Szachtą.

FAME MMA