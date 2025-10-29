Nowe informacje po zatrzymaniu Denisa Załęckiego i Bartosza Szachty. Pilna wiadomość

Bartosz Szachta i Denis Załęcki zostali kilka tygodni temu zatrzymani przez policję

We wtorek, 28 października pojawiły się informacje o ich wyjściu na wolność

Bartosz Szachta przekazał informację dla swoich fanów

Denis Załęcki i Bartosz Szachta już na wolności. Za co byli zatrzymani?

Denis Zzałęcki, znany w świecie freak-fightów jako „Bad Boy”, oraz Bartosz Szachta byli zatrzymany przez toruńską policję – poinformowało RMF FM na początku października. Jak wynika z doniesień stacji, wszystko miało związek z bójką, do której doszło na ulicy Podgórskiej. Funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby, w tym nieletniego, a podczas przeszukania zabezpieczyli maczety oraz przedmioty przypominające broń. Zatrzymanym grozi do ośmiu lat więzienia.

Denis Załęcki to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny freak-fightowej. Wywodzi się ze środowiska pseudokibiców jednego z toruńskich klubów, a publiczność poznała go dzięki emocjonalnym występom w klatce i kontrowersyjnym zachowaniom na konferencjach przed walkami. Zawodnik wielokrotnie wchodził w konflikty z innymi uczestnikami gal, a jego rywale chętnie wykorzystywali jego wybuchowy temperament, by podgrzewać atmosferę przed pojedynkami.

Na początku października informacje o ich zatrzymaniu potwierdziło RMF FM. „Po kilkunastu godzinach od tego zajścia funkcjonariusze ustalili i zatrzymali trzy osoby, w tym nastolatka. Wszyscy są podejrzani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Policjanci zabezpieczyli u nich maczety, a także przedmioty przypominające broń” – przekazała stacja, powołując się na toruńską policję.

Szachta i Załęcki już na wolności!

Nie minął nawet miesiąc, a obaj freak-fighterzy znani z występów m.in. w organizacji FAME są już na wolności. Pierwszy z nich Bartosz Szachta opublikował za pośrednictwem programu „Szalony i Tańcula” na YouTube krótki komunikat skierowany do fanów.

- Siemanko widzowie, ja już jestem na wolności. Chciałem wszystkich pozdrowić, podziękować za wsparcie. Jestem już na wolności i pozdrawiam serdecznie – powiedział Szachta w wideo, które pojawiło się na „X” Tomasza „Szalonego Reportera” Matysiaka.

Więcej w dzisiejszym SZiT. Już za chwilę. pic.twitter.com/YKIl3x18E0— Szalony Reporter (@szalonyreporter) October 28, 2025

