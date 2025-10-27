Natan Marcoń wraca do FAME! Rywal nie będzie miał łatwo. „Kraken” odpali wrotki?!

Natan Marcoń – Paweł Jóźwiak to kolejna walka na gali FAME 28

22 listopada dojdzie do ich konfrontacji w klatce w formule bokserskiej w małych rękawicach

FAME 28: Natan Marcoń vs Paweł Jóźwiak już 22 listopada

Podczas gali FAME 28: Armagedon, która odbędzie się 22 listopada 2025 roku w Warszawie, dojdzie do elektryzującego pojedynku, który gwarantuje ogromne emocje. W klatce oraz na konferencji i programach zmierzą się Natan Marcoń, znany jako „Kraken”, oraz były prezes organizacji FEN – Paweł Jóźwiak.

Dla Marconia będzie to powrót do oktagonu FAME po ostatnim zwycięstwie, które utorowało mu drogę do kolejnego medialnego starcia. W ostatnich tygodniach najpierw przegrał starcie na gali Misfits, a na Clash MMA pokonał Samira Marginę. Jak zapowiadają organizatorzy, zawodnik tym razem „odpali wrotki”, by „wyjaśnić kilka spraw” i udowodnić, że mierzy w wielką, międzynarodową karierę.

Paweł Jóźwiak z kolei przyjedzie w znakomitym nastroju – ma na koncie dwie wygrane z rzędu i zapowiada walkę o hat-tricka. Starcie z Marconiem zapowiada się jednak wyjątkowo trudne, a obaj zawodnicy z pewnością rozgrzeją atmosferę w najbliższych dniach. Fani mogą spodziewać się emocji zarówno w klatce, jak i poza nią.

Aktualna karta walk FAME 28

Gala FAME 28 odbędzie się 22 listopada w Warszawie. Wcześniej ogłoszono pojedynki Marcina Wrzoska, który w rewanżu zmierzy się z Pawłem Tyburskim. Z kolei aktor grający Waldusia Kiepskiego, Bartosz Żukowski zmierzy się z Tomaszem "Szalonym Reporterem" Matysiakiem.

Marcin „Polish Zombie” Wrzosek – Paweł „Tybori” Tyburski

Bartosz Żukowski – Tomasz „Szalony Reporter” Matysiak

Natan „Kraken” Marcoń – Paweł „Prezes” Jóźwiak