PRIME MMA 14: Relacja na żywo. Wielka afera w klatce! Wyniszczająca wygrana GOAT-a [WYNIKI LIVE]

PRIME MMA 14: Wyniki gali na żywo
Walka wieczoru:
- Mariusz „Dżaga” Ząbkowski - Piotr Korczarowski [K-1, małe rękawice]
Karta główna:
- Natalia Magical - Marianna Schreiber [boks, małe rękawice]
- Jacek „Muran” Murański (rękawice do MMA) - Krzysztof „Żołnierz” Ryta (rękawice bokserskie) [boks, niestandardowe zasady]
- Paweł „Dalton” Dalidowicz - Michał „Bagietka” Gorzelańczyk [K-1, małe rękawice]
- Mariusz Wach - Mariusz „Super Mario” Sobczak, Tomasz Olejnik i Dawid „Wampirek” Baran [K-1, małe rękawice]
- Wojciech „Kazik Kartel” Ochnicki - Dorian „Ali” Jach-Bluma [boks, małe rękawice]
- Gabriel „Arab” Al-Sulwi - Patryk „Black Panther” Akinyeye [MMA]
- Kacper Miklasz - Łukasz Parobiec - Marcin Siwy - Łukasz Parobiec wygrywa walkę przez techniczny nokaut po kontuzji
- Łukasz „Lukas” Bielon - Grzegorz „Hellboy” Głuszcz - Łukasz "Lukas" Bielon wygrywa przez poddanie
Karta wstępna:
- Dawid „Skawian” Skawiańczyk - Dominik Zadora - Dawid "Skawian" Skawiańczyk wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów
- Finał turnieju młócki: Beri Beri - Versacz - Beri Beri wygrywa przez niejednogłośną decyzję sędziów.
Rusza mocno od razu Black Panther. Arab w końcu się klei do rywala i... kopie kolanem na krocze.
Czas na starcie Arab vs Black Panther.
Podczas rund Miklasza i Parobca było słychać głośne gwizdy. Ale ostatnia runda 1 vs 1 wzbudziła już wielkie emocje. Siwy w wywiadzie po walce jest jednak mocno rozczarowany.
Łukasz "GOAT" Parobiec wygrywa walkę w trójkącie bermudzkim!
Chyba podda walkę Kacper "Polish Machine" Miklasz! Wszystko przez kontuzje.
Obijany w parterze Miklasz, ale odgryza się backfistem.
Bije z góry Łukasz Parobiec. 20 sekund parteru i muszą wstać, by kontynuować walkę w stójce.
Mocne sierpy dochodzą do głowy Miklasza.
Całą serią ciosów atakuje Parobiec, ale stoi na nogach. Mimo mocnych ataków rywala. I odgryza się Miklaszowi!
Była krótka przerwa. Czas na walkę 1 vs 1. Miklasz czy Parobiec?
Znokautowany fenomenalnym kopnięciem Siwy. Parobiec i Miklasz zostają w klatce.
Ale bije się dalej Miklasz.
Miklasz chyba uszkodził sobie rękę!
Trochę klinczu i kilka wymian, ale runda Parobiec - Siwy znowu nie robi wrażenia. Kłótnia między GOAT-em a Siwym.
Niewiele się działo w rundzie między Miklaszem a Siwym.
Nie chcą się bić między sobą Miklasz i Parobiec. Sędzia zwrócił im uwagę, że nie mogą tak postępować.
GOAT powala Siwego na deski świetnym uderzeniem. Bił go w parterze, ale nie skończył. Wchodzi Miklasz do Parobca.
Świetnie Miklasz obala swojego przeciwnika, ale skończył mu się czas. GOAT wchodzi do Siwego.
Pierwszą minutę przewalczą Siwy i Miklasz. Co minutę zawodnicy będą się zmieniać.
W klatce są już Miklasz i Parobiec. Zmierza do niej Marcin Siwy.
Czas na pojedynek w formule trójkąta bermudzkiego. Zmierzą się w nim Kacper Miklasz - Łukasz Parobiec - Marcin Siwy.
Lukas pokonał Hellboya przez poddanie w drugiej rundzie!
Jaka będzie decyzja sędziów?
Odklepał duszenie gilotynowe Hellboy. Doszło do zamieszania w klatce. Lukas wstaje i kopie rywala po zwycięstwie.
Koniec pierwszej rundy.
16 sekund do końca rundy i... ugryzł rywala Hellboy.
Hellboy szuka obalenia, ale to nie jest dobry pomysł. Straci mnóstwo sił.
Od mocnych kopnięć zaczynają obaj zawodnicy. Klincz i wpadają w siatkę tak mocno, że operator kamery spadł!
Obaj już w klatce.
Czas na trzecią walkę! Hellboy zmierzy się z Lukasem.
Jacek Murański wygwizdany przez kibiców w Pruszkowie.
Czas na ceremonię otwarcia gali PRIME MMA 14.
Jednogłośną decyzją sędziów wygrywa... Dawid "Skawian" Skawiańczyk!
Koniec walki! Czekamy na decyzję sędziów.
Skawian nie odpuszcza i trafia potężnym lewym. Zatańczył na nogach Zadora!
Dochodzą też ciosy pięściami Zadory do głowy Skawiana.
Dobrze wygląda Dominik Zadora po problemach w pierwszej rundzie. Kopnięcia prezentują się świetnie!
Latające kolano Dominika Zadory! Fenomenalna akcja doświadczonego kickboksera. Kopie w nogi Skawiana.
Aktywniejszy jest w drugiej rundzie Zadora, ale musi trzymać wysoko ręce, bo mocne ciosy robią na nim wrażenie.
Koniec pierwszej rundy. Wielkie problemy Zadory!
Nielegalne kolano Skawiana i sędzia zwraca uwagę na to przewinienie.
Seriami odpowiada Dominik Zadora, ale kolejny raz pada na deski po lewym sierpie.
Zasypany gradem ciosów Dominik Zadora pada na deski i jest liczony!
Zaczynamy drugą walkę.
W stronę ringu zmierzają bohaterowie drugiego pojedynku - Dawid „Skawian” Skawiańczyk - Dominik Zadora.
Decyzja sędziów była niejednogłośna!
Beri Beri wygrywa walkę w wielkim finale Młócki.
Czekamy na werdykt sędziów.
Koniec pierwszej walki!
Versacz już głównie klinczuje i szuka okazji pojedynczymi szarżami.
Dużo brudnego boksu w tejr undzie, bo zawodnikom brakuje sil. Versacz trafił mocno, ale zbiera też Beri Beri.
Versacz wpada cepami w Beri Beri. Ostrzeżenie od sędziego. Versacz znowu punktuje dwoma mocnymi ciosami w końcówce rundy.
Bardzo dobrze trafia kontrami Furmacz. Przewaga warunków fizycznych robi różnicę. Versacz jest coraz bardziej zmęczony!
Ogromny chaos w klatce. Versacz rzuca się z huraganowymi atakami, ale Beri Beri z minuty na minutę trafia coraz częściej. Obaj powoli zaczynają ciężko oddychać.
Zaczynamy pierwszą walkę!
To wielki finał Młócki - Beri Beri vs Versacz.
Zawodnicy pierwszej walki wychodzą do klatki!
Studio się zakończyło! Za moment pierwszy pojedynek!
W karcie walk zaplanowano jedenaście pojedynków, w tym starcie 1 vs 3. Mariusz Wach zawalczy z Wampirkiem, Olejnikiem i Super Mario.
W drugim studiu pojawili się raper "Medusa" oraz zawodniczka UFC Klaudia Syguła.
Trwa studio przed galą. Dwa pojedynki transmitowane będą za darmo, a reszta wydarzenia będzie transmitowana w CANAL+.
Zapraszamy na relację na żywo z gali PRIME MMA 14. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 20:00.