Marcin Różalski wraca do KSW! Szokujące ogłoszenie. Walka ma być już w sobotę

Marcin Różalski wraca do KSW! Zawalczy już w sobotę, 20 grudnia

Marcin Różalski po ponad trzech latach przerwy wraca do klatki KSW! Sensacyjne ogłoszenie pojawiło się na kilka dni przed galą XTB KSW 113 w Atlas Arenie w Łodzi w mediach społecznościowych organizacji. Artur Ostaszewski, czyli menedżer zawodnika, opublikował na profilu nagranie z przekazania pomysłu „Różalowi”. Ten po chwili namysłu zgodził się na stoczenie walki podczas sobotniego (20 grudnia) wydarzenia.

Różalski przez dłuższy czas zastanawiał się, czy to dobry pomysł. Pieniądze z tego pojedynku mają trafić na szczytny cel – ratowanie koni i innych zwierząt, którym „Różal” pomaga w Różalandzie.

Fani byli zachwyceni pomysłem organizacji KSW i jego menedżera, który ujawnił nieco więcej informacji w tej sprawie. - Wymyśliliśmy to z Maciejem Kawulskim kilka dni temu. Marcin nic nie wiedział – napisał na Twitterze Artur Ostaszewski.

XTB KSW 113: Kto walczy na gali?

W walce wieczoru dojdzie do pojedynku, którego stawką będzie pas w wadze półśredniej. Adrian Bartosiński zmierzy się z Muslivem Tulshaevem. Z kolei w wadze ciężkiej Artur Szpilka zawalczy z Michalem Martinkiem. Dojdzie także do extra-fightu z udziałem Adama „AJ-a” Josefa z tyczkarzem Piotrem Liskiem.

Gala transmitowana będzie na platformie streamingowej Canal+ Online i w Canal+ Sport.