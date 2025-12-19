Joshua – Paul karta walk. Kto walczy na gali w Miami Paul vs Joshua?

Joshua - Paul kto walczy na gali w Miami? Kolejność walk

Trudno nie odnieść wrażenia, że Anthony Joshua podjął dość dziwną decyzję, godząc się na walkę z Jakem Paulem. Dorobek youtubera w ringu bokserskim z pewnością nie przekonuje, aby były mistrz świata WBA, WBO i IBF w wadze ciężkiej, który jeszcze we wrześniu 2024 roku walczył o pas mistrza świata wagi ciężkiej IBF, podejmował takie „wyzwanie”. Paul w swoim rekordzie ma 12 wygranych i tylko jedną porażkę, ale zbudował go m.in. na takich walkach, jak ta Mikem Tysonem, który jest od Amerykanina polskiego pochodzenia starszy o 31 lat!

Co prawda Jake Paul w swojej ostatniej walce, stoczonej w czerwcu 2025 roku, pokonał byłego mistrza świata WBC Julio Cesara Chaveza Jr. Warto jednak pamiętać, że mistrzostwo Chavez zdobywał w wadze średniej, a walka z Paulem odbyła się w kategorii junior ciężkiej. Joshua jest też nieznacznie, bo trzy lata, młodszy od Meksykanina. Anglik jest zdecydowanym faworytem walki z amerykańskim youtuberem, ale warto pamiętać, że gala, na której się zmierzą, to wielkie wydarzenie, które obfitować będzie w nie mniej ciekawe pojedynki.

Na gali Jake – Joshua w Miami zobaczymy łącznie osiem pojedynków, z czego aż cztery będą walkami o pasy mistrzowskie: Yokasta Valle – Yadira Bustillos o pas WBC w wadze słomkowej, Caroline Dubois – Camilla Panatta o pas WBC w wadze lekkiej, a Cherneka Johnson będzie walczyć z Amandą Galle o pasy IBF, WBC, WBO i WBA w wadze koguciej. Ostatnią walką przed Joshua – Paul, będzie starcie mistrzowskie Alycia Baumgardner – Leila Beaudoin o pasy IBF, WBO, WBA w wadze super piórkowej. Pełną kartę walk gali Joshua – Paul znajdziecie poniżej.

Joshua – Paul w Miami karta walk: