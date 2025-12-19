Joshua – Paul karta walk. Kto walczy na gali w Miami Paul vs Joshua?

Piotr Mika
2025-12-19 15:00

Cały świat bokserski czeka na walkę Anthony'ego Joshuy z Jakem Paulem. Co prawda były mistrz wagi ciężkiej jest zdecydowanym faworytem tej walki, ale w świecie sportu nie takie niespodzianki się zdarzały. Warto jednak pamiętać, że to nie jest przecież jedyna walka gali w Miami, a poprzedzające ją pojedynki będą w większości... walkami mistrzowskimi! Sprawdź kartę walk gali w Miami Paul – Joshua.

Autor: Lynne Sladky/ Associated Press

Joshua - Paul kto walczy na gali w Miami? Kolejność walk

Trudno nie odnieść wrażenia, że Anthony Joshua podjął dość dziwną decyzję, godząc się na walkę z Jakem Paulem. Dorobek youtubera w ringu bokserskim z pewnością nie przekonuje, aby były mistrz świata WBA, WBO i IBF w wadze ciężkiej, który jeszcze we wrześniu 2024 roku walczył o pas mistrza świata wagi ciężkiej IBF, podejmował takie „wyzwanie”. Paul w swoim rekordzie ma 12 wygranych i tylko jedną porażkę, ale zbudował go m.in. na takich walkach, jak ta Mikem Tysonem, który jest od Amerykanina polskiego pochodzenia starszy o 31 lat!

Co prawda Jake Paul w swojej ostatniej walce, stoczonej w czerwcu 2025 roku, pokonał byłego mistrza świata WBC Julio Cesara Chaveza Jr. Warto jednak pamiętać, że mistrzostwo Chavez zdobywał w wadze średniej, a walka z Paulem odbyła się w kategorii junior ciężkiej. Joshua jest też nieznacznie, bo trzy lata, młodszy od Meksykanina. Anglik jest zdecydowanym faworytem walki z amerykańskim youtuberem, ale warto pamiętać, że gala, na której się zmierzą, to wielkie wydarzenie, które obfitować będzie w nie mniej ciekawe pojedynki.

Na gali Jake – Joshua w Miami zobaczymy łącznie osiem pojedynków, z czego aż cztery będą walkami o pasy mistrzowskie: Yokasta Valle – Yadira Bustillos o pas WBC w wadze słomkowej, Caroline Dubois – Camilla Panatta o pas WBC w wadze lekkiej, a Cherneka Johnson będzie walczyć z Amandą Galle o pasy IBF, WBC, WBO i WBA w wadze koguciej. Ostatnią walką przed Joshua – Paul, będzie starcie mistrzowskie Alycia Baumgardner – Leila Beaudoin o pasy IBF, WBO, WBA w wadze super piórkowej. Pełną kartę walk gali Joshua – Paul znajdziecie poniżej.

Joshua – Paul w Miami karta walk:

  • Walka wieczoru:
  • Waga ciężka: Jake Paul vs Anthony Joshua
  • Karta główna:
  • Waga superpiórkowa: Alycia Baumgardner vs Leila Beaudoin (o pasy WBO, IBF i WBA)
  • Waga junior ciężka: Anderson Silva vs Tyron Woodley
  • Waga superpiórkowa: Jahmal Harvey vs Kevin Cervantes
  • Karta wstępna:
  • Waga kogucia: Cherneka Johnson vs Amanda Galle (o pasy IBF, WBC, WBO, WBA)
  • Waga słomkowa: Yokasta Valle vs Yadira Bustillos (o pas WBC)
  • Waga lekka: Caroline Dubois vs Camilla Panatta (o pas WBC)
  • Waga półśrednia: Avious Griffin vs Justin Cardona
  • Waga cruiser: Keno Marley vs Diarra Davis Jr.
