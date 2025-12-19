Julia Szeremeta trenuje nie tylko boks! Jeszcze kilka lat temu ta dyscyplina wywoływała kontrowersje

Julia Szeremeta trenuje nietypową dyscyplinę. Pomaga jej wydatnie przy walkach bokserskich

Julia Szeremeta ma za sobą świetne kilkanaście miesięcy. Latem 2024 roku sięgnęła po wicemistrzostwo olimpijskie w boksie w kategorii do 57 kg. W kolejnych miesiącach udzielała wielu wywiadów i brała udział w najróżniejszych uroczystościach i spotkaniach, ale później stosunkowo szybko wróciła do aktywności sportowej. W 2025 roku sięgnęła po srebrny medal Pucharu Świata w Brazylii, a następnie wygrała memoriał Felixa Stamma w Warszawie. Na mistrzostwach świata w Liverpoolu, mimo kontuzji ręki, sięgnęła po wicemistrzostwo! To pozwoliło jej wspiąć się na szczyt rankingu World Boxing w kategorii do 57 kg, w którym zdobyła też najwięcej punktów, co czyni ją najlepszą również bez podziału na wagi.

Dariusz Michalczewski naprawdę powiedział to o Polsce. Porównał nasz kraj do Niemiec, nie gryzł się w język

Ale to nie był koniec jej sukcesów – po wyleczeniu kontuzji Julia Szeremeta wzięła udział w mistrzostwach Europy U-23 i sięgnęła po złoty medal! Kibice mają nadzieję, że „Szemrana” utrzyma swoją wysoką dyspozycję również w kolejnych latach, a do tego na pewno potrzebne będą m.in. wymagające treningi. Okazuje się jednak, że Szeremeta trenuje ciężko nie tylko boks, ale też pole dance, czyli taniec na rurze.

Nowe wieści o zdrowiu Janusza Pindery! Legendarny komentator sam wyznał, czemu trafił do szpitala

Julia Szeremeta | KOstyra SE | 2025-03-24

Z pewnością w świadomości wielu kibiców jeszcze jakiś czas temu pole dance nie był kojarzony z dyscypliną sportową, a pokazami w klubach nocnych. Na szczęście świadomość ta się zmienia, choć na pewno teraz fani zadają sobie pytanie, jak pole dance może pomagać pięściarce. – Tak naprawdę ten sport rozwija wiele partii mięśni, a mi potrzeba nieco usztywnienia, by mieć jeszcze mocniejsze ciosy – tłumaczyła Szeremeta w rozmowie z WP SportoweFakty. Okazuje się, że do treningów namówił ją... jej trener. – Trener zapisał mnie kiedyś na pole dance, bo podczas walki nie dociskałam pięści. Treningi na rurze z pewnością pomogły mi zwalczyć ten problem – wyjawiła w rozmowie z Newonce. Pole dance od 2017 roku jest uznany już oficjalnie za dyscyplinę sportową.

Zmasakrowana twarz polskiego pięściarza po walce. Wyglądało to fatalnie [ZDJĘCIA]