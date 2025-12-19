O której godzinie walka Joshua - Paul? Netflix: Gala boksu dzisiaj 19.12.2025

2025-12-19 19:24

Na ten dzień czekali fani boksu na całym świecie. Walka Anthony Joshua - Jake Paul budzi olbrzymie zainteresowanie. Były mistrz świata wagi ciężkiej zmierzy się z aspirującym do tego youtuberem! O skali tego wydarzenia niech świadczy fakt, że transmituje je Netflix. O której godzinie rozpocznie się walka Joshua - Paul? Sprawdź w dalszej części tekstu.

Anthony Joshua Jake Paul

Autor: Lynne Sladky/ Associated Press

Walka Anthony Joshua - Jake Paul na pierwszy rzut oka wygląda absurdalnie. Były mistrz świata wagi ciężkiej i pogromca Władimira Kliczki skrzyżuje rękawice z rywalem, który zyskał popularność dzięki platformie YouTube. Amerykanin ma jednak za sobą 13 walk, a w dwóch ostatnich pokonał legendy boksu. Mike Tyson i Julio Cesar Chavez Jr. musieli uznać wyższość Paula, który coraz głośniej zaczął mówić o mistrzowskich aspiracjach. Pojedynek z Joshuą ma pokazać, jakie są jego prawdziwe możliwości. Brytyjczyk jeszcze we wrześniu zeszłego roku bił się o pas IBF wagi ciężkiej. Po bolesnej porażce z Danielem Dubois spadł jednak w hierarchii i zdecydował się na niecodzienną walkę z amerykańską gwiazdą. A ta cieszy się olbrzymim zainteresowaniem.

Joshua – Paul transmisja NA ŻYWO. Gdzie oglądać walkę Joshua – Paul?

Anthony Joshua - Jake Paul: O której godzinie walka?

Podobnie jak starcie Tyson - Paul, walka Joshua - Paul ma być hitem Netflixa. Gigant wśród serwisów streamingowych od pewnego czasu coraz mocniej angażuje się w sport, a takie wieczory ułatwiają biznesowe decyzje. Angaż Netflixa to dobra wiadomość dla kibiców w Polsce - ta platforma jest u nas powszechna i znana. Gorszą informacją jest różnica czasowa, która będzie wymagała od polskich widzów sporego poświęcenia.

O której rozpocznie się walka Joshua - Paul? Będzie to oczywiście main event wielkiej gali boksu w Miami. A karta główna ma rozpocząć się o godzinie 2:00 czasu polskiego w nocy z piątku na sobotę (19/20 grudnia). Joshua i Paul mają z kolei wejść na ring o 4:30 rano! Fani w Polsce muszą więc zarwać nockę albo zdecydować się na bardzo wczesną sobotnią pobudkę.

Jake Paul ma przepiękną dziewczynę. Fani sportu doskonale ją znają! Zdjęcia Jutty Leerdam zapierają dech w piersiach

Anthony Joshua Jake Paul
9 zdjęć

Nie tylko Joshua - Paul na hitowej gali

Ale już przed walką wieczoru na gali w Miami można spodziewać się sporych emocji. Wystarczy spojrzeć na imponującą kartę walk:

Walka wieczoru:

  • Waga ciężka: Jake Paul vs Anthony Joshua

Karta główna:

  • Waga superpiórkowa: Alycia Baumgardner vs Leila Beaudoin (o pasy WBO, IBF i WBA)
  • Waga junior ciężka: Anderson Silva vs Tyron Woodley
  • Waga superpiórkowa: Jahmal Harvey vs Kevin Cervantes

Karta wstępna:

  • Waga kogucia: Cherneka Johnson vs Amanda Galle (o pasy IBF, WBC, WBO, WBA)
  • Waga słomkowa: Yokasta Valle vs Yadira Bustillos (o pas WBC)
  • Waga lekka: Caroline Dubois vs Camilla Panatta (o pas WBC)
  • Waga półśrednia: Avious Griffin vs Justin Cardona
  • Waga cruiser: Keno Marley vs Diarra Davis Jr.
