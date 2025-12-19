O której godzinie walka Joshua - Paul? Netflix: Gala boksu dzisiaj 19.12.2025

Walka Anthony Joshua - Jake Paul na pierwszy rzut oka wygląda absurdalnie. Były mistrz świata wagi ciężkiej i pogromca Władimira Kliczki skrzyżuje rękawice z rywalem, który zyskał popularność dzięki platformie YouTube. Amerykanin ma jednak za sobą 13 walk, a w dwóch ostatnich pokonał legendy boksu. Mike Tyson i Julio Cesar Chavez Jr. musieli uznać wyższość Paula, który coraz głośniej zaczął mówić o mistrzowskich aspiracjach. Pojedynek z Joshuą ma pokazać, jakie są jego prawdziwe możliwości. Brytyjczyk jeszcze we wrześniu zeszłego roku bił się o pas IBF wagi ciężkiej. Po bolesnej porażce z Danielem Dubois spadł jednak w hierarchii i zdecydował się na niecodzienną walkę z amerykańską gwiazdą. A ta cieszy się olbrzymim zainteresowaniem.

Joshua – Paul transmisja NA ŻYWO. Gdzie oglądać walkę Joshua – Paul?

Anthony Joshua - Jake Paul: O której godzinie walka?

Podobnie jak starcie Tyson - Paul, walka Joshua - Paul ma być hitem Netflixa. Gigant wśród serwisów streamingowych od pewnego czasu coraz mocniej angażuje się w sport, a takie wieczory ułatwiają biznesowe decyzje. Angaż Netflixa to dobra wiadomość dla kibiców w Polsce - ta platforma jest u nas powszechna i znana. Gorszą informacją jest różnica czasowa, która będzie wymagała od polskich widzów sporego poświęcenia.

O której rozpocznie się walka Joshua - Paul? Będzie to oczywiście main event wielkiej gali boksu w Miami. A karta główna ma rozpocząć się o godzinie 2:00 czasu polskiego w nocy z piątku na sobotę (19/20 grudnia). Joshua i Paul mają z kolei wejść na ring o 4:30 rano! Fani w Polsce muszą więc zarwać nockę albo zdecydować się na bardzo wczesną sobotnią pobudkę.

Jake Paul ma przepiękną dziewczynę. Fani sportu doskonale ją znają! Zdjęcia Jutty Leerdam zapierają dech w piersiach

Nie tylko Joshua - Paul na hitowej gali

Ale już przed walką wieczoru na gali w Miami można spodziewać się sporych emocji. Wystarczy spojrzeć na imponującą kartę walk:

Walka wieczoru:

Waga ciężka: Jake Paul vs Anthony Joshua

Karta główna:

Waga superpiórkowa: Alycia Baumgardner vs Leila Beaudoin (o pasy WBO, IBF i WBA)

Waga junior ciężka: Anderson Silva vs Tyron Woodley

Waga superpiórkowa: Jahmal Harvey vs Kevin Cervantes

Karta wstępna:

Waga kogucia: Cherneka Johnson vs Amanda Galle (o pasy IBF, WBC, WBO, WBA)

Waga słomkowa: Yokasta Valle vs Yadira Bustillos (o pas WBC)

Waga lekka: Caroline Dubois vs Camilla Panatta (o pas WBC)

Waga półśrednia: Avious Griffin vs Justin Cardona

Waga cruiser: Keno Marley vs Diarra Davis Jr.