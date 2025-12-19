Joshua – Paul transmisja NA ŻYWO. Gdzie oglądać walkę Joshua – Paul?

Gdzie oglądać walkę Joshua - Paul?

Anthony Joshua jeszcze kilka lat temu był na samym szczycie w zawodowym boksie i to w najważniejszej kategorii. W 2016 roku zdobył swój pierwszy pas mistrza świata wagi ciężkiej, federacji IBF. Po dwóch obronach starł się w Wołodymyrem Kliczką w 2017 r. w walce o swój tytuł oraz dzierżone przez Ukraińca pasy WBA oraz IBO, a następnie w 2018 roku pokonał Josepha Parkera, co pozwoliło mu na skompletowanie trzech z czterech najważniejszych pasów mistrzowskich – WBO, WBA oraz IBF. Do tytułu niekwestionowanego mistrza brakowało mu już tylko tytułu federacji WBC, który w tym czasie był w posiadaniu Deontaya Wildera. Niestety, Joshua nie doczekał się walki o zunifikowanie pasów – najpierw w 2019 roku stracił pasy na rzecz Andy'ego Ruiza i choć później je mu odebrał, a następnie obronił przed Kubratem Pulewem, to w 2021 roku stracił je na dobre na rzecz Ołeksandra Usyka.

Po dwóch porażkach z Usykiem Joshua zdawał się wracać na właściwe tory – wygrał cztery walki z rzędu i stanął znów przed możliwością walki o pas mistrzowski! Daniel Dubois, dzierżący tytuł federacji IBF, nie dał mu jednak szans i znokautował Joshuę w 5. rundzie. Ostatecznie zaprowadziło to Anglika w dość dziwny moment kariery – zamiast walk o unifikację pasów z Usykiem, Wilderem czy Furym, zmierzy się on z... youtuberem Jakem Paulem. Oczywiście Jake Paul też nie jest już kompletnie „zielony” w zawodowym boksie, ale duża część jego walk miała charakter pokazowy – jak ta z Mikem Tysonem, któremu zdrowie ledwo pozwoliło wejść do ringu. Później Jake Paul pokonał nawet Julio Cesara Chaveza Jr., byłego mistrza świata WBC, ale w wadze średniej.

Joshua - Paul transmisja NA ŻYWO, stream

Zdaje się więc, że pięściarza o polskich korzeniach czeka największe wyzwanie w karierze – walczy w wadze ciężkiej z zawodnikiem, który jeszcze niedawno był mistrzem i dopiero co toczył walkę o tytuł. Z kolei dla Joshuy to walka-pułapka – oczywiście, zarobi na tym pokazie gigantyczne pieniądze, ale wygrana sportowo da mu niewiele. Ewentualna porażka natomiast może natomiast znacznie oddalić go od kolejnych szans na odzyskanie tytułu mistrza świata.

Transmisja z gali, na której zmierzą się Anthony Joshua i Jake Paul, odbędzie się w nocy z piątku 19 grudnia na sobotę 20 grudnia czasu polskiego. Walka Joshua – Paul zacznie się około 2:00 w nocy w sobotę 20 grudnia. Transmisja na żywo z walki Joshua – Paul będzie dostępna na platformie Netflix dla wszystkich abonentów, bez dodatkowych opłat czy pakietów.