Julia Szeremeta najlepsza na świecie! Ogłoszono to wszem wobec, pękamy z dumy

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-10-23 17:59

Julia Szeremeta od momentu sięgnięcia po srebro igrzysk olimpijskich Paryż 2024 nie zwalnia tempa. Zdobywała medale zawodów Pucharu Świata, a także sięgnęła po wicemistrzostwo świata. Mimo porażki w finale w światowym czempionacie, we właśnie ogłoszonym rankingu World Boxing Szeremeta zajmuje pierwsze miejsce w swojej kategorii! A to nie koniec dobrych wieści.

Julia Szeremeta

i

Autor: Marek Kudelski Julia Szeremeta

Szeremeta i Kaczmarska numerami jeden na świecie!

Julia Szeremeta cały czas pozostaje jedną z czołowych pięściarek w boksie olimpijskim. Od zdobycia srebrnego medalu igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku polska zawodniczka wcale nie osiadła na laurach – zdobyła srebrny medal w Pucharze Świata w Brazylii, a następnie złoty medal na memoriale im. Felixa Stamma w Warszawie! Później szykowała się do startu w mistrzostwach świata, które zostały rozegrane w Liverpoolu – tam Szeremeta znów dotarła do finału, lecz przegrała po niejednogłośnej decyzji sędziowskiej! Taki werdykt wzbudził sporo dyskusji i kontrowersji, ale srebro mistrzostw świata to i tak wspaniały sukces w kontekście tego, że przed walką o tytuł lekarz... zalecał Szeremecie wycofanie się z zawodów z powodu kontuzji ręki!

Rywalka Julii Szeremety pod ostrzałem! Nawet rodacy tracą do niej cierpliwość

Julia Szeremeta na kolacji z Dariuszem Michalczewskim
26 zdjęć

Wspomniane zawody Pucharu Świata oraz mistrzostwa świata były organizowane przez federację World Boxing, która powstała stosunkowo niedawno i przejęła niejako rolę skompromitowanej IBA i teraz to ona odpowiada za najważniejsze wydarzenia w świecie boksu amatorskiego. World Boxing właśnie opublikowało swój pierwszy ranking najlepszych pięściarek i pięściarzy w boksie amatorskim i... Julia Szeremeta jest najlepsza nie tylko w swojej kategorii wagowej (do 57 kg), ale też bez podziału na kategorie! Polska zawodniczka ma na swoim koncie 2075 punktów – żadna inna zawodniczka w swojej kategorii nie zebrała tyle punktów. Choć Szeremeta nie jest mistrzynią świata, to wyprzedza swoją pogromczynię z finału, Jaismine Lamborię, dzięki punktom zdobytym w 2024 roku.

Mistrz olimpijski uderza w Tomasza Adamka. Poszło o jego występ we freak-fightach

Julia Szeremeta | KOstyra SE | 2025-03-24

Ale Szeremeta to nie jedyna zawodniczka z naszego kraju, która znalazła się w czołówce swojej kategorii. Światową numer „1” w rankingu kategorii powyżej 80 kg jest Agata Kaczmarska, aktualna mistrzyni świata z Liverpoolu, która ma na koncie 1500 punktów. Z kolei w kategorii do 60 kg Aneta Rygielska – srebrna medalistka MŚ w Liverpoolu – zajmuje 2. pozycję z 1100 punktami na koncie. O 700 punktów wyprzedza ją tylko Rebecca Santos, z którą Rygielska przegrała w finale mistrzostw świata. Wśród mężczyzn najwyższą lokatę z Polaków zajmuje Paweł Brach – 7. miejsce w kat. do 60 kg. Pełny ranking World Boxing można znaleźć TUTAJ.

Pilne wieści ws. pogromczyni Julii Szeremety! Czy Lin Yu-Ting będzie rywalizować z kobietami?

Super Sport SE Google News
Julia Szeremeta