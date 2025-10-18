Pilne wieści ws. pogromczyni Julii Szeremety! Czy Lin Yu-Ting będzie rywalizować z kobietami?

Lin Yu-Ting i Imane Khelif dalej nie startują na międzynarodowych imprezach po igrzyskach olimpijskich

Pojawiły się nowe informacje w sprawie kolejnych startów Tajwanki, która w finale pokonała Julię Szeremetę

Czy Lin Yu-Ting dalej będzie startowała z kobietami?

Kontrowersje wokół startów Lin Yu-Ting z kobietami

Julia Szeremeta zdobyła srebrny medal igrzysk olimpijskich w Paryżu, przegrywając w finale z Lin Yu-Ting. Walka wzbudziła kontrowersje, ponieważ część kibiców i ekspertów kwestionowała, czy reprezentantka Tajwanu powinna rywalizować w kategorii kobiet.

Po igrzyskach sytuacja stała się jeszcze bardziej zagadkowa. Lin Yu-Ting nie pojawiła się na żadnej oficjalnej imprezie bokserskiej, choć wcześniej regularnie startowała. Jak informuje Interia Sport, Tajwanka wycofała się m.in. z Pucharu Świata w Kazachstanie, tłumacząc to niejasnymi przepisami dotyczącymi zapowiadanych przez World Boxing testów płci.

Pokonała Julię Szeremetę w Paryżu i... przestała walczyć! Dziwne zachowanie Lin Yu-Ting

Trener Julii Szeremety, Tomasz Dylak, zwrócił uwagę, że w Kazachstanie ostatecznie żadnych testów nie przeprowadzono. – W Kazachstanie tych testów nikt nie robił dziewczynom. A miały być. I teraz też wiemy tylko to, że World Boxing te testy może robić, czy ma robić, ale nie wiemy, czy wszystkim dziewczynom. Jeśli w Kazachstanie nie robili na przykład naszym dziewczynom, to wydaje mi się, że jednak im chodzi o sytuacje kontrowersyjne. I w momencie, gdy nie będą pewni, albo dostaną jakieś zgłoszenia, to wtedy te badania będą przeprowadzane – powiedział szkoleniowiec.

Lin Yu-Ting wraca do walk! Na razie w... Tajwanie

Sprawa Lin Yu-Ting wciąż budzi emocje w środowisku bokserskim i może wrócić, jeśli zawodniczka zdecyduje się wrócić na ring. Jak się okazuje – w końcu do tego dojdzie! Jak informuje Sport.pl, pogromczyni Julii Szeremety lada moment wróci do ringu. Nie chodzi jednak o poważne, międzynarodowe zmagania.

Lin Yu-Ting weźmie w igrzyskach... Tajwanu. Turniej wystartował 18 października. Jak cytuje tajwańskiego dziennikarza Sport.pl, sportowcy reprezentują swoje rodzinne miasta w różnych dyscyplinach. Lin Yu-Ting będzie reprezentowała Nowe Tajpei.