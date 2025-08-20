Pokonała Julię Szeremetę w Paryżu i... przestała walczyć! Dziwne zachowanie Lin Yu-Ting

Jeszcze przed walką Szeremety z Lin Yu-Ting pojawiało się wiele kontrowersji. Część fanów uważała bowiem, że Tajwanka nie powinna walczyć z kobietami, jednak organizatorzy żadnych testów pod tym kątem nie prowadzili. Później sprawa nieco ucichła, ale teraz może wrócić z powodu nietypowego zachowania samej zawodniczki. Okazuje się bowiem, że Lin Yu-Ting od momentu zdobycia złotego medalu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku... nie stoczyła żadnej walki. W rozmowie z Interią Sport trener Julii Szeremety Tomasz Dylak wskazuje, że to bardzo dziwne zachowanie.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Na początku lipca Lin Yu-Ting przekazała, że nie wystąpi na Pucharze Świata w Kazachstanie. Strona tajwańska przekonywała, że przepisy w sprawie zapowiadanych przez World Boxing testów nie są doprecyzowane i chcąc uniknąć kontrowersji i zamieszania, ich zawodniczka wycofała się. Co jednak ciekawe, na wspomnianych zawodach... nikogo ostatecznie nie testowano. – W Kazachstanie tych testów nikt nie robił dziewczynom. A miały być. I teraz też wiemy tylko to, że World Boxing te testy może robić, czy ma robić, ale nie wiemy, czy wszystkim dziewczynom. Jeśli w Kazachstanie nie robili na przykład naszym dziewczynom, to wydaje mi się, że jednak im chodzi o sytuacje kontrowersyjne. I w momencie, gdy nie będą pewni, albo dostaną jakieś zgłoszenia, to wtedy te badania będą przeprowadzane. Tak mi się przynajmniej wydaje. bo my na ten moment nic nie wiemy. I, jak mówię, w Kazachstanie nikt nie był badany – przekazał Tomasz Dylak.

W rozmowie z Interią Sport podzielił się on też swoimi spostrzeżeniami na zachowanie mistrzyni olimpijskiej. – Z tego, co mi się wydaje, oni nigdzie nie startują. Dziwna sytuacja, żeby ktoś po igrzyskach, od których mija rok, nie stoczył żadnej walki bokserskiej, więc trochę to na pewno śmierdzi. Jakby człowiek na chłopski rozum pomyślał, to tak, jakby czegoś unikali i trochę się jednak bali. Jeśli nie wystartuje teraz na mistrzostwach świata, to dla mnie sytuacja jest taka, jakby po prostu bali się tych testów i woleli już zakończyć nawet karierę boksu olimpijskiego, żeby tylko nikt ich nie przebadał i żeby czasem nie było sytuacji, iż będą mogli albo chcieli zabrać jej medal olimpijski – ocenia trener Julii Szeremety. Wspomniane mistrzostwa świata odbędą się w dniach 4 – 14 września w Liverpoolu. Julia Szeremeta jest jedną z dziesięciu zawodniczek w polskiej kadrze, która weźmie w nich udział i będzie to dla niej debiut na tej imprezie.

