Gromda 22: elektryzująca walka wieczoru. "Albo mnie odłączy, albo pęknie mi czaszka"

Skiermański to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników Gromdy. W małym ringu stoczył już 10 pojedynków, wygrywając osiem z nich. "Scarface" ma za sobą kilka naprawdę krwawych i bardzo emocjonujących batalii, a ostatnio na gali Gromda 20 wygrał turniej.

Chacia z kolei zdaniem kilku ekspertów może być w niedalekiej przyszłości gwiazdą tej federacji. W Gromdzie debiutował we wrześniu 2021 roku, przegrywając pierwszą turniejową walkę przez nokaut w pierwszej rundzie. Wrócił trzy lata później i na Gromdzie 20 wygrał już turniej w wielkim stylu. Potem pokonał jeszcze Daniela "Piaska" Piaskowskiego i teraz zmierzy się ze Skiermańskim.

- Zatrzymam się dopiero wtedy, kiedy dostanę takie uderzenie, że mnie odłączy. Albo mocny cios, który mnie odłączy, albo jeżeli pęknie mi czaszka, czy coś takiego. W ostatniej nielimitowanej rundzie będę gotowy nawet na godzinną walkę. Jeśli nie zgasi mi światła i nie połamię sobie rąk, to będziemy się mocno napier*****! Jednego jestem pewien już teraz - mogę go znokautować jednym ciosem - powiedział Chacia.

Na Skiermańskim takie słowa nie robią jednak żadnego wrażenia.

- On ringowej wojny to jeszcze nie miał. Troszkę pokory by mu się przydało. Tak samo zresztą jak kilku innym zawodnikom, którzy w ferworze zwycięstw unoszą się nad ziemią jakby lewitowali. Chacia jest bardzo pewny siebie, może nawet za bardzo, ale tacy są wojownicy. Mocny chłopak, dużo trenuje i wie po co jest w Gromdzie. To będzie pojedynek na najwyższym poziomie. Zacytuję Mariusza Pudzianowskiego: "tanio skóry nie sprzedam" - zaznaczył "Scarface".

Gromda 22: gdzie oglądać galę Gromda 22?

Gala Gromda 22: Uliczne igrzyska już w piątek 12 września od godziny 20:00.

